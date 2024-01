Білорусь закликають повернути Шеремету громадянство

Комітет захисту журналістів закликав владу Білорусі відновити громадянство загиблого журналіста Павла Шеремета.

Про це на брифінгу в Києві у середу сказала член комітету Ніна Огнянова, представляючи звіт КЗЖ щодо результатів розслідування вбивства Шеремета.

"Просимо Білорусь посмертно відновити громадянство Шеремета", – сказала вона.

Огнянова також закликала російську та білоруську владу сприяти розслідуванню загибелі журналіста.

Мати Шеремета пані Людмила подякувала КЗЖ за їхні зусилля у пошуках правди.

"Я хочу нагадати вислів, за яким він жив все життя: "сила не в силі, а сила – в правді. Я хотіла б висловити глибоку вдячність Комітету захисту журналістів за те, що вони роблять все можливе, щоб правда про те, що сталося і хто за цим стоїть, була розкрита", – сказала вона.

TV crews crowd around Lyudmilla, mother of murdered journalist Pavel Sheremet, at @pressfreedom event #WhoKilledSheremet pic.twitter.com/0FJjfRZ9lb