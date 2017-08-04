Найцікавіше: 2005. Дивовижна декларація прем'єра Тимошенко 2006. Віктор Янукович очолив український уряд 2011. Інтелігенти впевнені, що Янукович стоїть на боці народу

2003, понеділок

Податківці Києва звинувачують НАЕК "Енергоатом" в ухилянні від сплати податків. Нібито посадові особи компанії завищували вартість ядерного палива, що використовується для виробництва електроенергії.

2004, середа

– В Сумах не вщухає конфлікт між владою та студентами, які протистоять намірам об'єднати три вищі навчальні заклади в один. МВС заявляє, що дії молоді сплановано політичними силами, які хочуть залучити до акції екстремістів. А керівник штабу Януковича Сергій Тігіпко попереджає студентів про "палиці міліціонерів".

– Рука голови АП Віктора Медведчука дотягнулася до Москви, стверджує віце-спікер Олександр Зінченко. За його словами, під час поїздки до російської столиці Зінченко домовився про проведення прес-конференції, на яку планували прийти близько 50 журналістів. Однак пізніше її скасували – нібито з технічних причин.

2005, четвер

32 квадратних метри житла і гараж на 18 квадратів. 900 гривень на рахунку в українському банку. Прибуток за рік: 60.665 гривень зарплати і 5.062 гривні матеріальної допомоги. Це інформація з декларації про доходи не пересічного громадянина, а прем'єра і колишнього керівника Єдиних енергетичних систем України Юлії Тимошенко.

Її ж чоловік, Олександр Тимошенко, за 2004 рік не заробив нічого, має 900 гривень в українському банку і 16 тисяч гривень в іноземному.

2006, п'ятниця

Новим прем'єр-міністром України став Віктор Янукович. За нього віддали голоси не тільки члени колишньої Антикризової коаліції, а й 30 депутатів від "Нашої України". Першим віце-прем'єром став Микола Азаров.

"Ми не ставимо собі за мету когось ламати через коліно, а ставимо за мету об'єднати країну..." – завірив Янукович депутатів.

Результативне голосування стало можливим завдяки тому, що напередодні представники парламентської більшості та пропрезидентські сили підписали Універсал національної єдності, що мав стати єдиною стратегією розвитку країни для різних політичних сил.

2007, субота

На з'їзді у Києві Партія регіонів затвердила свій список кандидатів у депутати. Микола Азаров та Рінат Ахметов опинилися у другій п'ятірці. Також у списку опинилися й Сергій Головатий та Анатолій Кінах, які у попередній склад парламенту пройшли в рядах "Нашої України".

2008, понеділок

– Сто тисяч жителів Хмельницького залишилися без енергопостачання через ураган. Також через нього були відключені каналізаційно-насосні і водонасосні станції міста. Президент Віктор Ющенко завірив, що місцева влада буде придушувати випадки зростання цін на продовольчі товари і будматеріали в районах, що постраждали від стихійного лиха.

– Нардеп Давид Жванія просить низку країн Європи надати йому можливість виступити у парламентах країн з приводу його політичного переслідування в Україні.

Раніше Жванія звертався до Європейського Суду з прав людини зі скаргою, що його намагаються позбавити громадянства України. А президент Ющенко заявляв, що Жванія причетний до його отруєння в 2004 році.

2009, вівторок

– "ArcelorMittal Кривій Ріг" просить правоохоронців захистити життя й безпеку своїх працівників. Компанія розповідає про замахи на двох своїх керівників та побиття одного з директорів.

Це сталося після того, як компанія зупинила низку крадіжок на підприємстві і посилила контроль за збереженням майна.

– Обмудсману Ніні Карпачовій прийшлося взяти на контроль конфлікт між міліцією та жителями села Драгово Закарпатської області. У червні у селі стався стихійний протест: селяни намагалися винести за межі села міліцейський автомобіль та перекинули його. За інформацією омбудсмана, конфлікт виник через те, що працівники ДПС вимагали хабара в місцевих жителів.

2010, середа

З посиланням на власні джерела УНІАН пише про те, що керівництво Міносвіти вимагає від ректорів вузів перерахування коштів на ремонт центральної будівлі МОН. А примушують їх до цього за допомогою перевірок учбових закладів, в результаті яких навмисно виносяться негативні оцінки.

2011, четвер

Група інтелігентів написала відкритого листа президенту України Віктору Януковичу, в якому висловила підтримку його реформам. "У протистоянні між громадянами і корупційною системою, що от уже двадцять років душить громадянське суспільство, Ви, пане президент, твердо стоїте на стороні народу", – йдеться в листі.

Згодом підписанти заявили, що погодилися підтримати лист з дещо іншим змістом. Так, президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт стверджує, що йому просто не надали повної версії листа. А громадський діяч Ольга Богомолець надала оригінал листа, якій відрізняється від поширюваного ЗМІ.

2012, субота

"А правда, що у вас не дуже хороший президент, всюди корупція та несправжня демократія?" З таким питанням співачка Мадонна звернулася до своїх прихильників під час саундчека в Києві.

2014, понеділок

– П'ять військових загинули та ще 14 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Проте на один день українські військові змогли зайняти місто Ясинувата Донецької області. Воно є важливим пунктом залізничного сполучення регіону.

– 140 мільйонів гривень було зібрано в рамках акції "Підтримай українську армію". Більшість цих грошей – перекази на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил.

– 171 військовослужбовець ЗСУ та 140 прикордонників змушені були відступити на територію Росії через наступ бойовиків у ніч на 4 липня.

– В Одесі сталися зіткнення міліціонерів та активістів, які протестували проти проведення в місцевому клубі концерту Ані Лорак. Концерт довелося скасувати. А за побиття протестувальників звільнили п'ятьох міліціонерів.

2015, вівторок

– Троє українських військових загинули та ще 7 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Партії УДАР та "Блок Петра Порошенка" вирішили спільно йти на місцеві вибори. А на виборах мера Києва БПП підтримає Віталія Кличка.

– Скандал в анексованому Севастополі. Співробітники заповідника Херсонес Таврійський у Криму відмовилися працювати під керівництвом новопризначеного директора – священика Сергія Халюти, в якого немає археологічної чи історичної освіти. А українське Міністерство культури обурилося рішенням президента РФ Володимира Путіна включити Херсонес Таврійський до Єдиного державного реєстру об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації.

– Компанії Олександра Януковича, Юрія Іванющенка та Олександра Клименка опинилися в переліку підприємств, яким СБУ дозволила вивозити вугілля з непідконтрольних Україні територій, з'ясувала ЛігаБізнесІнформ.

2016, четвер

– Слідчі по справі вбивства Павла Шеремета провели брифінг, на якому показали кадри з камер спостереження, що працювали поруч із місцем, де мешкав Шеремет. На кадрах видно риси обличь підозрюваних: чоловіка та жінки. Також слідчі заявили, що продовжують відпрацьовувати чотири версії мотивів вбивства: особисті неприязні стосунки, професійна журналістська діяльність, дестабілізація в Києві та помилка в об'єкті.

– У мережу потрапило листування між співробітницею "органів безпеки" так званої "ДНР" і журналістів каналу "Інтер". Як зазначає "Детектор медіа", листи можуть свідчити про те, що колишня креативна продюсерка "Подробиць тижня" Марія Столярова звітувала про контент новин перед "ДНР".

У лютому 2016 року СБУ видворила з України Марію Столярову та заборонила їй в’їзд на п'ять років.

– Україна звинувачує терористів "ДНР" у створенні дитячих таборів, де дітей навчають поводитися зі зброєю та збирати розвідувальну інформацію. Про це йдеться в стенограмі виступу делегації України на відкритих дебатах Ради безпеки ООН.

Рустем Халілов, для УП