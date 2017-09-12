Соратник Саакашвили: Начались массовые аресты и репрессии

В Украине начались репрессии и массовые аресты активистов, которые поддерживают экс-главу Одесской ОДА Михеила Саакашвили.

Об этом в Facebook сообщил член партии "Движение новых сил" и соратник Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе.

"Начались массовые аресты и репрессии наших активистов! Сейчас вот арестовали нашего активиста из Черкасс – Андрей Котыченко. Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила в Украину. В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска – Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья", - написал Сакварелидзе.

Он призвал власть прекратить репрессии и освободить задержанных.

"Мы требуем немедленно освободить их! Предостерегаем власть и призываем ее представителей мгновенно прекратить политические репрессии, поскольку это все несомненно очень плачевно для них закончится, как это уже не раз происходило во времена предшественников", - написал Сакварелидзе.

Он добавил, что партия будет защищать каждого соратника и единомышленника.

"Просим всех львовян сейчас незамедлительно собраться у отеля "Леополис" и помочь нам отстоять наши общие права и свободы!", - призвал Сакварелидзе.