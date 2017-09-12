Соратник Саакашвили: Начались массовые аресты и репрессии

В Украине начались репрессии и массовые аресты активистов, которые поддерживают экс-главу Одесской ОДА Михэила Саакашвили.

Об этом в Facebook сообщил член партии "Движение новых сил" и соратник Михэила Саакашвили Давид Сакварелидзе.

"Начались массовые аресты и репрессии наших активистов! Сейчас вот арестовали нашего активиста из Черкасс – Андрей Котыченко. Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила в Украину. В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска – Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья", - написал Сакварелидзе.

Он призвал власть прекратить репрессии и освободить задержанных.

"Мы требуем немедленно освободить их! Предостерегаем власть и призываем ее представителей мгновенно прекратить политические репрессии, поскольку это все несомненно очень плачевно для них закончится, как это уже не раз происходило во времена предшественников", - написал Сакварелидзе.

Он добавил, что партия будет защищать каждого соратника и единомышленника.

"Просим всех львовян сейчас незамедлительно собраться у отеля "Леополис" и помочь нам отстоять наши общие права и свободы!", - призвал Сакварелидзе.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутаты Верховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Утром 12 сентября пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михэил Саакашвили.