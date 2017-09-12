Саакашвили планирует не засиживаться во Львове и заехать в Киев

Лидер движения "Рух нових сил", бывший президент Грузии и украинский политик Михэил Саакашвили намерен покинуть Львов 12-13 сентября.

"Сегодня-завтра я покину Львов, я не буду здесь постоянно", – сказал он на брифинге во Львове, передают "Українські новини".

Саакашвили добавил, что поедет в тур по Украине и посетит многие города, в частности – Ривне, Днипро и другие.

"Я проеду по многим городам и селам", – сказал он.

После этого Саакашвили намерен приехать в Киев:

"Я обязательно приеду в Киев в ближайшие дни и недели", – сказал он.

Саакашвили добавил, что будет передвигаться наземным транспортом, так как без паспорта не сможет летать на самолете.

Как известно, утром 12 сентября пограничники и полиция прибыли в отель "Леополис" во Львове для вручения Саакашвили административного протокола о незаконном пересечении границы в пункте пропуска "Шегини" Львовской области – но он отказался подписывать его.

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10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини" и не прошел пограничный контроль с украинской стороны. Затем он поехал во Львов.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутаты Верховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.