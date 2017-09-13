Саакашвили выехал из гостиницы во Львове – СМИ

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Среда, 13 сентября 2017, 08:43

Лидер "Руху новых сыл" Михэил Саакашвили среди ночи выехал из гостиницы "Леополис" во Львове.

Об этом сообщает ТСН.Ранок.

Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, но предположил, что тот мог поехать в Черновцы. А источники в правоохранительных органах заявили ТСН, что политик пределы Львовской области не покидал.

Еще с вечера вторника в фойе отеля, где Саакашвили снимал номер, было многолюдно: там находились охранники экс-главы Одесской ОГА и его соратники. Позже все они резко вышли во двор, где сели в микроавтобус батальона "Донбасс" и другие машины и уехали.

Несколько охранников Саакашвили остались внутри и заверили журналистов, что их шеф никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере. Однако позже из лифта вышел сам Саакашвили – и покинул отель. Охранники сказали, что политик уехал по делам.

Через некоторое время микроавтобус вернулся в отель, но делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели.

Темы: Саакашвили
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