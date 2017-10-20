Суд вновь обязал Розенблата носить электронный браслет

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Пятница, 20 октября 2017, 19:30

Соломенский райсуд Киева обязал нардепа Борислава Розенблата носить электронный браслет до 18 декабря.

Такое решение в пятницу принял судья Александр Бобровник, передает корреспондент УП.

Кроме того, суд обязал Розенблата не бросать без разрешения следователей и суда Киев и Житомир, воздерживаться от общения с рядом свидетелей и подозреваемых, сдать все паспорта для выезда за границу.

"Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней", - добавил Бобровник.

В свою очередь Борислав Розенблат заявил, что будет обжаловать это решение.

"Поскольку судья дал такую возможность, мои адвокаты подадут такую жалобу", - пояснил он.

Кроме того, он добавил, что подаст заявление в ГПУ на действия НАБУ касательно его снятия с самолета и обыска.

Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. Теперь им инкриминируют только получение взятки.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета на Германию, но затем отпустили.

Издание "Левый берег" сообщало, что при себе Розенблат якобы имел золото и бриллианты.

Сам народный депутат заявил, что хотел перевезти в Германию подарки для родственников – золотые изделия на сумму до 17 тысяч гривен.

Адвокат Розенблата Алексей Шевчук заявил, что детективы НАБУ забрали у нардепа паспорта, и он намерен писать заявление в полицию.

В то же время по данным следователей, нардеп пытался вывезти материалы,важные для расследования "янтарного дела".

Роман Кравец, УП

Темы: Розенблат суд
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