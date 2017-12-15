В Одесской области для обмена освободили 8 человек в последние дни

Россиянина Евгения Мефёдова, освобожденного из-под стражи судом по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, готовят к обмену.



Об этом сказала руководитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Инна Верба в эфире канала "112 Украина" в пятницу утром.



"Вчера, 14 декабря, он был освобожден в зале суда, то есть отменена мера пресечения в виде содержания под стражей. Сразу сотрудниками правоохранительных органов обеспечена ему меры по охране. Сейчас уже готовятся к обмену", – сказала она.



Верба отметила, что подробности и дату обмена она не уполномочена раскрывать.



"У меня уже нет информации о том, что он находится в Одессе, вчера он был освобожден в зале суда", – ответила она на вопрос о местонахождении Мефёдова.



"Могу сказать, что в целом за несколько дней это уже восемь человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных производств – преступления против национальной безопасности, территориальной целостности, общественной безопасности – были в таком же порядке освобождены из-под стражи в зале суда", – добавила пресс-секретарь областной прокуратуры.



"По ним обеспечивается процесс обмена на наших военнопленных и других лиц, незаконно находящихся на территории незаконных вооруженных формирований", – сообщила она.



Верба добавила, что "прокуратура, полиция, Служба безопасности Одесской области принимают все меры, чтобы как можно больше наших украинских граждан возвращались из незаконного содержания".