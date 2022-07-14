Теракт у Вінниці. 141 день війни. Хроніка подій ОНЛАЙН
Триває 141-й день Великої війни в Україні.
Минулої доби росіяни обстріляли Запоріжжя – 12 поранених.
Україна розірвала дипломатичні відносини з Корейською Народною Демократичною Республікою.
У Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.
"Українська правда" продовжує нотувати найважливіші події війни у форматі реального часу.
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Зведення Генштабу
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворожі підрозділи обстріляли населені пункти Дорошівка і Грабовське Сумської області.
На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті раніше рубежі та позиції. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне. Завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки. Вів повітряну розвідку із оперативно-тактичними БПлА "Орлан-10" поблизу Василенкового і Шевченкового.
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару по району Маяків.
Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.
На Донецькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовує штурмову та армійську авіацію. Веде розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ.
Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Спірне, Нью-Йорк, Яковлівка, Соледар, Білогорівка, Виїмка, Семигір’я, Травневе, Покровське та інших. Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки, Івано-Дар’ївки, Авдіївки.
Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних та штурмових дій ворог не вів. Обстрілював наші позиції із артилерії в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Времівка, Ольгівське, Темирівка, Білогір’я, Малинівка, Кам’янське, Новоандріївка, Невельське, Оріхів та інших.
На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Лиманів, Посад-Покровського, Степової Долини, Прибузького, Олександрівки, Зорі, Котляревого, Любомирівки, Новомиколаївки, Мирного, Киселівки, Благодатного, Кобзарців, Яковлівки, Березнегуватого, Білої Криниці, Ольгиного, Князівки, Іванівки, Червоного Яру та низки інших населених пунктів. Застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника і далі блокує північно-західну частину Чорного моря та завдає ракетних ударів по об’єктах на території України.
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У Києві поряд з Бабиним Яром створять військове кладовище і місце почесних поховань захисників України
Справа Героя Романа Ратушного, який загинув на війні, живе: Київрада підтримала створення заказника в Протасовому Ярі, за який боровся Роман.
Від ураду по Вінниці загинули 22 особи, лише 6 вдалося ідентифікувати. Зниклими безвісти вважаються 39 людей.
🕯Через удар по Вінниці загинула 21 людина
Вночі окупанти завдали удар по депо метрополітену в Харкові. На щастя, постраждалих немає.
Вінниця: 51 людину (зокрема 2 дитини) госпіталізовано, з них 34 людини у важкому стані. Триває пошук 46 людей, зв’язок з якими відсутній.
❗Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою – Генеральний штаб ЗСУ
Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Roxolana повідомила, що частина її команди постраждала від ракетного обстрілу росіян у Вінниці: один хлопець загинув, інший – бореться за життя.
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Окупанти у Запорізькій області, хочуть провести так званий "референдум про входження до складу Російської Федерації" на початку осені.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про поставки західної зброї:
"Українська сторона чітко усвідомлює відповідальність за кожну одиницю озброєння і не допустить його потрапляння до рук терористів".
Повітряні сили ЗСУ:
Росіяни атакували Вінницю ракетами "Калібр" з підводного човна у Чорному морі. Дві ракети знищили українські захисники.
📍Вінниця. Кількість жертв продовжує зростати. Уже відомо про 20 загиблих, серед. них 3 дітей.
90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал, щоб притягнути до відповідальності вище військове та політичне керівництво РФ:
"Я висловлюся гранично ясно: Україна звинувачує Росію у вчиненні злочину агресії. Разом з іншими державами, організаціями та інституціями ми використаємо всі доступні інструменти, щоб добитися справедливості для тисяч невинних жертв цього злочину, і ми не покладемо рук, допоки винні не будуть притягнуті до відповідальності".
5 основних параметрів, які Україна пропонує покласти в основу:
— Спецтрибунал буде базуватися на правилах і підходах, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і викладені в його Римському статуті. Він розслідуватиме та переслідуватиме злочини агресії проти України, вчинені на її території, як це визначено статтею 8 bis Римського статуту.
— Юрисдикція Спецтрибуналу поширюватиметься на всі події з лютого 2014 року, початку збройної агресії Російської Федерації проти України.
— Спеціальний трибунал матиме юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями держави.
— Офіційний статус підсудного, такий як статус глави держави, чи офіційний статус іншої посадової особи держави, не звільнятиме таку особу від індивідуальної кримінальної відповідальності та не пом'якшуватиме покарання.
— Спеціальний трибунал розглядатиме лише злочини агресії проти України та буде створений як міжнародний спеціальний кримінальний ad hoc трибунал для розгляду збройної агресії Росії проти України.
За даними Офісу генпрокурора, у Вінниці вже 17 загиблих, у тому числі 2 дітей.
Тим часом російські офіційні ресурси та відомства мовчать про свій черговий теракт. У щоденному брифінгу Міністерства оборони РФ про трагедію в Вінниці – жодного слова.
Російські пабліки в мережі акцентували увагу на тому, що під удар потрапив Будинок офіцерів, мовляв, це військовий об'єкт. Хоча і в Україні, і в Росії "Будинки офіцерів" уже давно є цивільними культурними центрами.
НАТО та ЄС довіряють Україні у тому, чи належно вона використовує отриману зброю.
Речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано:
"Ми не маємо причин не довіряти Уряду України, який веде боротьбу, щоб захистити свою країну та народ України від жорстокої агресії...
Наша допомога є об’єктом жорсткого контролю та захисних заходів, у тому числі в той час, коли вона вже була поставлена.
Це включає моніторинг використання такого обладнання з урахуванням міжнародних норм щодо дотримання прав людини та гуманітарного права, а також можливість регулярного інформування та/або перевірки на місцях поточного стану цього обладнання, коли це є необхідним, і коли це дозволяють зробити умови, що склалися."
Коментар офіційного представника НАТО:
"Союзники з НАТО повністю солідарні з керівництвом і народом України в героїчному захисті своєї країни. Ми допомагаємо обстоювати основне право України на самооборону із безпрецедентним рівнем підтримки. Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників."
Раніше впливова британська газета Financial Times опубліковала матеріал із заголовком "НАТО та ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною".
Володимир Зеленський:
"Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.
Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист."
📍Вінниця зараз. На місці працюють 90 рятувальників. Наразі відомо про 12 загиблих і 25 поранених.
Нове перехопалення СБУ. Окупант у розмові з дружиною скаржиться на зброю, яка постачається Збройним силам України, що прицільно б’є на далекі відстані.
"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя прооосто закидывают снарядами. А ты мечешься, как дол*оеб. У нас уже тут столько танков сожгли, столько техники… А наши дол*оебы даже попасть не могут в них, вычислить не могут".
Уже відомо про 8 загиблих і 30 поранених у Вінниці.
Фото з Вінниці, де Росія влаштувала черговий теракт.
Окупанти атакували Часів Яр на Донеччині ще 9 липня. Відтоді рятувальники розбирали завали.
📍Вінниця. Російські ракети влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Постраждали також Будинок офіцерів і розташовані поруч житлові будинки.
Обласна влада каже, що 4 ракети збили сили ППО.
Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка.
Виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Працюють рятувальники.
Наслідки ранкових обстрілів Миколаєва. Росіяни поцілили у два навачльні заклади. На фото – вирви, які лишили після себе ракети загарбників.
В одній школі ущент зруйнована частина будівлі, в іншій – вибиті вікна, двері, пошкоджений дах та фасад. За попередньою інформацією, сьогодні по Миколаєву випустили 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.
Пошкоджені також будівлі приватного бізнесу, громадський транспорт та багатоквартирні будинки.
Наразі відомо про одного пораненого, якому знадобилась медична допомога.
У Вінниці вибухи.
Керівник ОП Андрій Єрмак запропонував Верховній Раді створити Тимчасову спеціальну комісію, яка б контролювала використання зброї, отриманої від західних партнерів України.
Wall Street Journal:
У Стамбулі відбувалсь зустріч між Україною, ООН, РФ та Туреччиною. Сторони домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна, всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини.
Попередньо сторони узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково буде проведене розмінування.
Достеменно відомо, що один з цих портів – морський порт Одеси. Також, за даними українського Forbes, деблокада стосуватиметься сусідніх портів: Чорноморського та "Південного".
Британська розвідка:
За останні три дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська.
Попри останні перемовини про експорт зерна та нещодавню успішну доповленість про обмін полоненими, перспективи ширших перемовин про завершення війни виглядають малоймовірними.
Втрати росіян станом на 14 липня:
- особового складу – близько 37870 (+300) осіб
- танків ‒ 1667 (+18) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 3852 (+20)
- артилерійських систем – 840 (+1)
- реактивних систем залпового вогню – 247 (+0)
- засоби протиповітряної оборони – 109 (+0)
- літаків – 219 (+2)
- гелікоптерів – 188 (+0)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 681 (+3)
- крилатих ракет – 155 (+0)
- кораблів/катерів – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2720 (+16)
- спеціальна техніка – 67 (+0)
"Ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.
По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів. Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню."
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без змін.
На останньому ворог обстріляв із мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.
На Харківському напрямку противник здійснив обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Дергачі, Черкаська Лозова, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Слатине.
На Слов’янському напрямку Росія здійснює вогневе ураження поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Окупанти намагались вести штурмові дії в напрямку Курульки, успіху не мали, відійшли.
На Краматорському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку загабрники здійснили обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я.
Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.
На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів.
Обстріли зафіксовано поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам’янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам’янки. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Кам’янки. Здійснював наступ у напрямку населеного пункту Кам’янка, має частковий успіх.
На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують зусилля на тому, щоб не допустити наступ Сил оборони України.
Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків по лінії зіткнення. У готовності до завдання ракетних ударів утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
Інституту вивчення війни:
- Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
- Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов’янська та навколо Бахмута.
- Окупанти продовжували наносити авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.
- Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
- Російські війська здійснили обмежені та безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
- Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
- Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють на окупантів в Україні.
- Імовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з недавно окупованих територій до Криму.
Ситуація в регіонах на ранок
📍Волин, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, на Кіровоградщина, Черкащина, Одещина, Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍 Дніпропетровщина
Ворог знову обстріляв Криворізький район. Ударили по Зеленодольській громаді – по селу Велика Костромка і самому Зеленодольську. У Великій Костромці без постраждалих. Інші деталі щодо наслідків наразі уточнюються.
📍Харків
Ввечері окупанти завдали ракетних ударів, пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури в Немишлянському районі. Постраждалих немає.
Вночі в Основ’янському районі ракета влучила в меблевий цех, виникла пожежа. Частково зруйнована 3-ох поверхова будівля, пошкоджено 3 вантажних автомобіля та об‘єкт критичної інфраструктури. Попередньо – також постраждалих немає.
По області протягом доби ворог обстрілював Золочів Богодухівського району, горіли приватні будинки. Також Дергачівську громаду Харківського району, були пожежі в будинках, господарчих спорудах.
13 липня в Ізюмському районі внаслідок обстрілу на території комунального закладу лікарні горів дах. Жертв немає.
Протягом доби через обстріли госпіталізували 2 поранених у Чугуївському районі.
📍Луганщина
За ніч на Бахмутському напрямку, де тримають оборону захисники Луганщини, – два артобстріли, 4 мінометних та 1 з РСЗВ. Під Верхньокам’янським триває бій. Відзначається активність диверсійно-розвідувальних груп.
Окупаційна влада прийняла "постанову", згідно з якою до робіт тимчасового характеру на нещодавно окупованих територіях допускаються пенсіонери, а також розпорядження про створення медзакладів: Лисичанська центральна багатопрофільна лікарня, Лисичанська міська психіатрічна лікарня, Лисичанська міська стоматологічна поліклініка, Кремінський онкологічний диспансер, Сєвєродонецька центральна міська багатопрофільна лікарня та інших.
📍Донеччина
Ракетні авіаудари – 3 у Костянтинівці, по два – у Нью-Йорку і Краматорську.
Обстріляний Слов'янськ і Авдіїіка – пошкоджені важливі для області промислові об'єкти – "Зевс Кераміка" і Авдіївський коксохімічний завод.
Вночі і зранку – прильоти по Краматорську: види зброї і можлива кількість жертв уточнюється.
За добу по області – троє загиблих, п’ятеро поранених людей.
📍Миколаївщина
Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
Баштанський район: вночі – обстріли у м. Баштанка. За попередньою інформацією – є зруйновані житлові будинки, одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється.
Вночі та зранку – обстріли у Широківській громаді. Влучання – переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими, пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження ліквідовано. Постраждалих немає.
Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.
📍Херсонщина
На території області тривають бойові дії, внаслідок чого все більше населених пунктів на межі знищення. З кожним днем від вибухів і обстрілів страждають все більше мирних людей, на мінах підривається худоба, знищується вціліла раніше інфраструктура, горять поля з пшеницею та ліси.
Жителі громад, які межують з Дніпропетровською та Миколаївською областями фіксують збільшення техніки та кількості військових РФ.
У Херсоні окупанти почали демонтаж пам’ятника Героям Небесної сотні, також триває знищення монументів героям АТО/ООС.