Теракт в Виннице. 141 день войны. Хроника событий ОНЛАЙН

09:00

Ситуація в регіонах на ранок

📍Волин, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, на Кіровоградщина, Черкащина, Одещина, Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина, Житомирщина та Київщина

Ніч минула відносно спокійно.

📍 Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Криворізький район. Ударили по Зеленодольській громаді – по селу Велика Костромка і самому Зеленодольську. У Великій Костромці без постраждалих. Інші деталі щодо наслідків наразі уточнюються.

📍Харків

Ввечері окупанти завдали ракетних ударів, пошкоджений об‘єкт критичної інфраструктури в Немишлянському районі. Постраждалих немає.

Вночі в Основ’янському районі ракета влучила в меблевий цех, виникла пожежа. Частково зруйнована 3-ох поверхова будівля, пошкоджено 3 вантажних автомобіля та об‘єкт критичної інфраструктури. Попередньо – також постраждалих немає.

По області протягом доби ворог обстрілював Золочів Богодухівського району, горіли приватні будинки. Також Дергачівську громаду Харківського району, були пожежі в будинках, господарчих спорудах.

13 липня в Ізюмському районі внаслідок обстрілу на території комунального закладу лікарні горів дах. Жертв немає.

Протягом доби через обстріли госпіталізували 2 поранених у Чугуївському районі.

📍Луганщина

За ніч на Бахмутському напрямку, де тримають оборону захисники Луганщини, – два артобстріли, 4 мінометних та 1 з РСЗВ. Під Верхньокам’янським триває бій. Відзначається активність диверсійно-розвідувальних груп.

Окупаційна влада прийняла "постанову", згідно з якою до робіт тимчасового характеру на нещодавно окупованих територіях допускаються пенсіонери, а також розпорядження про створення медзакладів: Лисичанська центральна багатопрофільна лікарня, Лисичанська міська психіатрічна лікарня, Лисичанська міська стоматологічна поліклініка, Кремінський онкологічний диспансер, Сєвєродонецька центральна міська багатопрофільна лікарня та інших.

📍Донеччина

Ракетні авіаудари – 3 у Костянтинівці, по два – у Нью-Йорку і Краматорську.

Обстріляний Слов'янськ і Авдіїіка – пошкоджені важливі для області промислові об'єкти – "Зевс Кераміка" і Авдіївський коксохімічний завод.

Вночі і зранку – прильоти по Краматорську: види зброї і можлива кількість жертв уточнюється.

За добу по області – троє загиблих, п’ятеро поранених людей.

📍Миколаївщина

Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено 9 ракет. Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район: вночі – обстріли у м. Баштанка. За попередньою інформацією – є зруйновані житлові будинки, одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється.

Вночі та зранку – обстріли у Широківській громаді. Влучання – переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими, пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження ліквідовано. Постраждалих немає.

Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

📍Херсонщина

На території області тривають бойові дії, внаслідок чого все більше населених пунктів на межі знищення. З кожним днем від вибухів і обстрілів страждають все більше мирних людей, на мінах підривається худоба, знищується вціліла раніше інфраструктура, горять поля з пшеницею та ліси.

Жителі громад, які межують з Дніпропетровською та Миколаївською областями фіксують збільшення техніки та кількості військових РФ.

У Херсоні окупанти почали демонтаж пам’ятника Героям Небесної сотні, також триває знищення монументів героям АТО/ООС.