Хроніки війни. День 135. ОНЛАЙН
Триває 135 день повномасштабної війни з Росією.
Загарбники кидають всі сили на Луганщину та Донеччину, де щодня точаться активні бої, гинуть цивільні і знищуються населені пункти. Українські захисники намагаються звільняти території на Запоріжжі та Херсонщині.
Росіяни знову активізували ракетні обстріли: гинуть цивільні та руйнуються житлові будинки на півні та сході.
"Українська правда" слідкує за найважливішими подіями в країні та світі в режимі онлайн.
Читайте також хроніку попереднього, 134 дня війни.
На цьому ми завершуємо вести текстовий ОНЛАЙН 135-го воєнного дня. Спокійної ночі, хай наші ЗСУ нас захищають
The air Defenders of 🇺🇦 pic.twitter.com/1ZCpq34nmA— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) July 8, 2022
У Ватикані говорять, що Папа Римський Франциск у серпні може здійснити візит до України, але це залежатиме передусім від стану здоров’я понтифіка.
❗Ірина Верещук закликає мешканців окупованих районів Херсонської й Запорізької областей евакуюватися всіма можливими способами.
"Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні Сили будуть деокуповувати. Це будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі і так все розуміють".
⚡💪Безпілотник Bayraktar, на який зібрали кошти литовці, прибув в Україну
Литовський Bayraktar “Vanagas” вже в Україні! Це неабиякий прояв дружби та єдності, що вкотре доводить - не лише Україна бореться з агресором. Вдячний особисто @haluk 🇹🇷 та @AndriusTapinas 🇱🇹 за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні! 🇺🇦— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 8, 2022
Миколаївські десантники знищили 5 танків і взяли в полон окупантів
Коли артилерія замовкає, починає говорити піхота!
Як 229-й батальйон 127-ї бригади ООС захищає кордони Харківської області
When the artillery falls silent, the infantry begins to speak!— TDF_UA (@TDF_UA) July 8, 2022
The 229th battalion of the 127th brigade of the TDF defends the borders of Kharkiv Oblast from the 🇷🇺 invaders, so the soldiers are constantly working on their combat skills💪 pic.twitter.com/a5aJjpzv3f
💪На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти російських військ.
Канада підтвердила Німеччині, що розблокує турбіну для "Північного потоку-1". Український уряд вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".
Харків💔
фото Євгенія Малолєтки
❗Обережно, на світлинах є мертві українці, яких вбила Росія
В тимчасово окупованій Новій Каховці вбили поліцейського Сергія Томка, який перейшов на бік росіян і був заступником керівника місцевої "поліції". Зрадник займався інформаційними та політичними заходами. Про це пише Центр національного спротиву.
Звуки війни
Оперативна інформація станом на 18:00
На Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.
Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту".
Деталі: На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак.
Неподалік Дементіївки українські захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад. Противник завдав авіаудару в поблизу Петрівки.
На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.
Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти з втратами відійшли.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського.
За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли.
Тривають бої поблизу Веселої Долини.
На Південнобузькому напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території цієї країни продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року. Заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого поточного року.
Корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання в акваторії Чорного та Азовського морів, триває блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
Резніков розповів, скільки бійців захищає Україну
На сьогодні у зв’язку з мобілізацією задіяні до 700 тисяч військових Збройних сил, Національної гвардії – до 90 тисяч, прикордонників – близько 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч.
Російські окупанти у телефонних розмовах зі своїми родичами дивуються якості шкарперток, які видають воїнам Збройних Сил.
На тимчасово окупованих територіях росіяни почали відсторонювати від влади колаборантів і призначати на посади російських силовиків.
На військовому аеродромі "Зябровка" в Гомельській області Білорусі з квітня збільшилася кількість зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", а також з'явилися замасковані БМП і танки.
🇨🇦 Канада запровадила персональні санкції проти ще 29 осіб у зв’язку з агресивною війною Росії проти України.
Зокрема, у списку — Владімір Гундяєв (патріарх Кіріл), речниця МЗС РФ Марія Захарова, пропагандистка Ольга Скабєєва.
Міністр оборони Олексій Резніков назвав три можливі сценарії завершення війни з Росією серед яких розвал РФ, перемога України на полі бою, та черговий нібито "жест доброї волі РФ".
Державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерській зустрічі G20 закликав Москву припинити блокаду експорту українського зерна.
Він прямо звернувся до Росії, сказавши: "Нашим російським колегам: Україна — не ваша країна. Її зерно — не ваше зерно. Чому ви блокуєте порти? Ви повинні випустити зерно", — сказав чиновник.
👊🏼 Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши Керченський міст, використовуючи нещодавно поставлені ракети Harpoon — про це заявив колишній командувач об'єднаними силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав.
Фонд "Повернись живим" придбав 100 безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas — спеціальної військової розробки, яка стоїть на озброєнні в ряді країн НАТО.
Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил під час поїздки до Дніпропетровської області.
Російська крилата ракета, яку запустили з літака по Одеській області, розірвалася над Чорним морем
Російське "імпортозаміщення".
Санкції Заходу і дефіцит мікросхем доводить росіян до "реюзу" чіпів. У підсанкційному Сбербанку почали "виколупувати" схеми зі старих, але не активованих раніше карток, і вставляти їх у нові.
Зеленський вважає, що за низки умов військові дії з Росією можуть закінчитися до кінця 2022 року.
"Якщо наша держава буде об'єднаною, такою, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо вдача та Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року.
Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни.
Бо якщо ми будемо міцними, як я сказав, то ми можемо прийти до того моменту, коли Росії доведеться вже сісти за стіл перемовин."
Майже в усіх областях України аграрії розпочали збирати ранні зернові та зернобобові культури. І вже намолотили 1,1 млн тонн зерна.
Володимир Зеленський про плани росіян:
"Вони не відмовились від спроб (захопити Київ – ред.). Ми їх витіснили, і вони відійшли. Але я вважаю, що в цілому вони всередині своєї держави і всередині своїх планів військово-політичних від окупації нашої держави не відмовляються багато років.
Вони завжди окуповували нашу державу – спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас, потім повномасштабне вторгнення. Тому в плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація всієї України. Ми абсолютно в цьому впевнені."
Збройні сили влучили у склад боєприпасів росіян в окупованій Новій Каховці.
За попередніми даними вбиті декілька десятків військових РФ. Місцеві ЗМІ пишуть, що ЗСУ працювали по позиціях росіян на Каховській ГЕС і вбили 44 окупантів.
Зеленський закликав найбільшого у світі незалежного нафтотрейдера Vitol припинити постачання російської нафти, звинувативши його у "нахабній наживі на кривавій нафті".
Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що підлеглі президента намагаються усунути його від управління містом і попросив Володимира Зеленського втрутитися у цю ситуацію.
"Причина проста: їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників. Тому й хочуть забрати повноваження міського голови".
Представники країн G7 влаштували бойкот російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову.
Керівники МЗС інших країни "великої сімки" не прийшли на вечерю з колегами по G20 у Індонезії. Не було традиційного фото зустрічі – саме через присутність Лаврова.
Російський міністр піде з зустрічі достроково.
10 травня українські захисники звільнили село Черкаські Тишки поблизу Харкова.
Як бійці вступали в бої з противником, брали полонених, "зачищали" село та як місцеві зі сльозами зустрічали справжніх визволителів – дивіться у відео прикордонників ⬇
📍Харківщина. Наслідки вечірніх російських обстрілів. Загинули 3 мирних людей загинули, ще 5 – поранені.
Пошкоджені житлові будинки, гаражі, контейнери, прибудинкові споруди.
📍Слов'янськ, Донеччина. Вночі Росія поцілила у приватний будинок. Загинула жінка.
|Джерело Вадим Лях
Місцева влада закликає мешканців евакуюватись:
❗8 липня – до Рівного;
❗9 липня – потягом до Покровська;
❗11 липня – у Рівненкську область із розселенням;
Розвідка Британії:
Російські війська, ймовірно, взяли паузу для поповнення своїх запасів перед подальшим наступом на Донеччині.
Окупанти концентрують техніку у напрямку Сіверська, приблизно за 8 км на захід від нинішньої російської лінії фронту. Саме Сіверськ може стати найближчою тактичною метою Росії.
Наслідки ранкових обстрілів Дніпропетровщини
|Джерело Валентин Резніченко
Щоденний аналіз ситуації на фронті від американського Інституту дослідження війни:
Росіяни, імовірно, створюють умови для наступу або на Слов'янськ, або на Краматорськ.
Вони досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.
Також окупанти продовжували наступ на південь і на схід від Бахмута, і провели безуспішну атаку на північ від Харкова.
У російських регіонах продовжують створювати власні тимчасові добровільні загони, щоб компенсувати втрати особового складу на війні в Україні.
Втрати росіян станом на 8 липня
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Вінницька, Запорізька, Хмельницька, Тернопільська області, Кіровоградщина, Черкащина, Хмельниччина, Одещина, Полтавщина, Житомирщина та Київщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Чернігівщина
Вночі – кулеметний обстріл територій поблизу с.Сеньківка (Чернігівський район). Без жертв. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.
📍Сумщина
Ввечері 7 липня – артобстріл Білопільської громади, а близько 23.00 – стрільба на кордоні Шалигинської громади.
Постраждалих та руйнувань немає.
📍Дніпропетровщина
Ворог знову обстріляв дві громади Криворізького району – Апостолівську та Зеленодольську. У Зеленодольську поцілили по парковій зоні та дачному масиву. Попередньо, без постраждалих.
📍Харків
Вечірній обстріл Немишлянського району із РСЗВ, пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені.
По області вночі ворог вдарив по Циркунах, одна людина постраждала, одна — загинула.
Поранених протягом доби по області 9 осіб: 5 – Харків, 2 – Чугуївський район, Циркуни – 2 особи.
Загинуло 4 особи, з низ троє – в Харкові, одна – в Циркунах.
📍Луганщина
За ніч – 9 артобстрілів позицій наших військових. З усіх видів важкого озброєння ворог не припиняє вогневі атаки по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію.
📍Донеччина
Нічні обстріли Слов'янська та Бахмута. Щонайменше одна людина загинула (Слов'янськ), четверо поранені (Бахмут, у тому числі одна дитина).
За добу – 6 загиблих, 21 поранений цивільний. Це — результат обстрілів рашистів, які вони здійснили з танків, мінометів, артилерії, а також застосувавши авіа ракету "Нурс", ЗРК С-300, РСЗВ "Град", "Торнадо-С" по Авдіївці, Слов’янську, Торецьку, Соледару, Краматорську та іншим населеним пунктам.
Пошкоджено 47 об’єктів, серед яких 16 приватних житлових будинків, 20 багатоквартирних, 2 об'єкти Авдіївського коксохімічного заводу, об'єкти залізниці, 4 автомобілі, амбулаторія, котельня, стадіон, дитсадок.
📍Миколаївщина
Зранку Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
Баштанський район: також зранку – обстріли смт Березнегувате. За попередньою інформацією є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Ввечері 7 липня – обстріли у Широківській громаді. Потерпілих немає.
У Миколаївському районі вчора внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло дві людини.
📍Херсонщина
Російські військові продовжують обстріли окупованих населених пунктів Херсонщини та намагаються повернути звільнені території. Також активно триває обстріл сусідніх регіонів. Через обстріли багато сіл Калинівської, Великоолександрівської, Нововоронцовської, Високопільської ТГ на межі знищення. Стабільно тяжка ситуація і у Новій Каховці, Скадовську, Бериславі.
Потягом доби вибухи будо чутно у Херсоні, передмістя було охоплено пожежами, пожежі виникли і у Бериславському районі: горіли поля, ліси, села.
Російські загарбники хочуть окупувати всю Луганщину. І для цього вони нещадно обстрілюють населені пункти поблизу адмінмежі, знищують навколишні села, де живуть цивільні.
Росіяни повідомляють про вибухи в окупованому ними Шахтарську.
Вони почалися близько 02:30 за межею міста, стовп диму піднявся на кількасот метрів. У місті працюють сирени.
#Шахтерск сейчас.#Shachtyorsk #Шахтарськ pic.twitter.com/NhC87oGHt3— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 8, 2022
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.
На Харківському напрямку окупанти продовжують оборонні дії. Обстрілюють з артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Завдали авіаудару неподалік Петрівки.
Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки.
На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневий вплив з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка.
В районі Богородичного наші захисники завдали ворогу втрат під час його чергової спроби наступу та відкинули окупантів назад.
На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх.
На Бахмутському напрямку Росія обстрілювала з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Завдала авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС.
Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки вздовж лінії зіткнення із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.
На Південнобузькому напрямку загарбники зосереджують свої зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Здійснюють систематичний вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, щоб скувати дії наших військ.