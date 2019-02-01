Чому Тимошенко втратила перше місце у рейтингах

Протягом всього 2018 року кандидат у президенти Юлія Тимошенко була впевненим лідером рейтингів, згідно з усіма соцопитуваннями, яким можна довіряти. Попри скандали, які стосувались Тимошенко та її команди і попри активні дії ключових конкурентів, вона втримувала пальму першості.

Але свіжі соцопитування щодо думки українців, які проводились у січні 2019 року, демонструють корінний перелом – Тимошенко як мінімум не перша.

Так, згідно з опитуванням компанії "Рейтинг", Тимошенко вже друга, після Володимира Зеленського. А згідно з опитуванням "Социс", КМІС і "Центра Разумкова", Тимошенко вже навіть третя - її випередив ще й Петро Порошенко.

Але оскільки розбіжності у відсотках у межах статистичної похибки, тому об'єктивно і неупереджено можна стверджувати саме про 2-3 місце Тимошенко.

Спробуємо розібратись, чому Тимошенко втратила "чемпіонський пояс" лідера рейтингів за два місяці до виборів.

Втома українців від нав'язливої агітації Тимошенко.

ЮВТ першою серед кандидатів у президенти почала активну агітацію. Зокрема, ще у червні 2018 року відбувся широко розрекламований форум "Новий курс України".

Потім вона проводила форум "Новий економічний курс України". Згодом – "Нова стратегія миру та безпеки". Потім – "Нова соціальна доктрина". Далі – "Всеукраїнський молодіжний форум". Весь цей час штаб Тимошенко масово розміщував білборди, телевізійну рекламу, рекламу в Інтернеті.

Це дозволило їй зацементувати певний рівень підтримки і утримувати лідерство. Але мало побічний негативний ефект у довготривалій перспективі, який і почав себе проявляти – люди втомлюються від політичної реклами. Одним словом, занадто багато Тимошенко.

Початок активної кампанії інших кандидатів, зокрема, Володимира Зеленського.

Спочатку комік Володимир Зеленський дав тривале інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Потім у новорічну ніч оголосив, що йде в президенти.

Ці події викликали подальші бурхливі хвилі обговорення та переключили всю увагу суспільства саме на цього кандидата в президенти, якщо не враховувати історичне отримання томосу для Української Православної Церкви.

Подальші епатажні та нестандартні кроки Зеленського з оголошенням допомоги у складанні програми та реаліті-шоу "Зе президент" продовжували підсилювати його позиції. Зрештою, він став лідером рейтингів, згідно з соцопитуваннями.

Тобто зменшилась природна присутність Тимошенко на порядку денному. Зберігалась її рекламна кампанія, але приводів для обговорення Тимошенко, крім безпосередньо урочистого висування леді Ю в президенти, фактично не було протягом останнього місяця.

Дії "технічних кандидатів" проти Юлії Тимошенко.

Наприкінці минулого року Тимошенко намагалась скористатися ситуацією підняття тарифів і почала комплексну рекламну кампанію, в якій обіцяла "знизити ціну на газ у 2 рази".

Але цей меседж був девальвований обіцянками "технічного кандидата" Сергія Капліна "знизити ціну на газ у 4 рази". Ситуація дійшла до абсурду та нейтралізувала солодку і популістичну обіцянку Тимошенко.

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У січні 2019 року з'явився ще один "технічний кандидат" – екс-журналістка Юлія Литвиненко. По-перше, вона теж жінка, причому з певною впізнаваністю завдяки роботі на телебаченні. По-друге, вона атакує всіх конкурентів, в тому числі й Тимошенко, компрометуючими запитаннями на рекламних білбордах, телебаченні та в Інтернеті.

Зокрема, активно поширюється питання Литвиненко до Тимошенко: "В 2009 році ви підписали кабальний для українців газовий контракт і збільшили вартість газу в 10 разів. Зараз обіцяєте, що знизите. Чому ви вважаєте, що заради влади можна обманювати людей?".

До речі, рейтинги цього не відображають, але на кінцеві результати вплине – похід у президенти "технічного кандидата" Юрія Володимировича Тимошенка. У нього те саме прізвище і по батькові, як у Юлії Тимошенко, ще й схоже написання імені. Неуважні виборці або люди з поганим зором, можуть переплутати.

Провал VIP-агітаторів Тимошенко.

Наприкінці 2018 року співачка Анастасія Приходько заявила, що буде підтримувати Тимошенко. Але одразу ж потрапила у ряд ганебних скандалів. "Вона дуже умна", – так недолуго пояснила співачка джерела доходів Тимошенко. А після незручного запитання взагалі встала і пішла з інтерв'ю.

Інший VIP-агітатор Тимошенко – перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Підтримка з боку особи, яка є екс-соратником кума Путіна – Віктора Медведчука, має неоднозначні наслідки. Адже є українці, які чудово пам'ятають, як у 2006 році Кравчук із Медведчуком йшли разом на вибори в блоці "Не так!".

Більше того, навіть останніми роками можна почути компліментарну риторику від Кравчука в бік Медведчука, наприклад: "Медведчук – людина досить досвідчена, освічена, професійний юрист, конституціоналіст, він знає делікатні питання міждержавних відносин".

А після проведення форуму, на якому урочисто висунули Тимошенко в президенти, від підтримки її як кандидата фактично відхрестились відомий письменник Пауло Коельйо ("Я ніколи не записував жодного повідомлення з підтримкою її поточного кандидатства") і екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен ("Я не підтримував жодного кандидата").

Нарешті, один із бійців на цьому форумі пафосно назвав Тимошенко "єдиним політичним кіборгом України". Це, звичайно, його право – висловлювати підтримку тим чи іншим кандидатам у президенти.

Але такі пишномовні та резонансні слова на адресу політика старої формації, яка ще й була проти введення воєнного стану в 2014 році ("…Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю"), викликають протилежні емоції у великої кількості українців.

Таким чином, втома українців від довготривалої нав'язливої агітації за Тимошенко, початок активної кампанії інших кандидатів у президенти, дії "технічних кандидатів" проти Тимошенко та у певній мірі провал VIP-агітаторів Тимошенко – все це ключові фактори, які призвели до втрати лідерства Юлії Володимирівни.

Олексій Мінаков, спеціально для УП

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