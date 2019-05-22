Як законно прибрати голову Генпрокуратури і до чого тут Верховна Рада?

Началом рабочей недели шестой президент Украины, Владимир Александрович Зеленский, пояснил народным депутатам отсутствие вечеринки и причину, по которой им необходимо работать. Понедельник – день тяжелый, но, по словам спикера парламента, было весело.

Резюмируя свое обращение к стране и правительству на инаугурации, новоизбранный президент заявил о своем решении распустить Верховную Раду восьмого созыва, констатируя в дополнение необходимость смещения с должностей глав Генеральной прокуратуры, Службы безопасности и Министерства обороны Украины.

Глава Минобороны Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак заявили об отставке.

В свою очередь, Юрий Луценко, еще до инаугурации, заявил, что не планирует покидать должность главы ГПУ, аргументируя свою позицию отсутствием моральных и юридических оснований.

Но поскольку страна задалась вопросом, а есть ли эти самые основания у президента, а тем более полномочия, рассмотрим этот вопрос детальнее.

Исчерпывающий перечень оснований для увольнения главы Генеральной прокуратуры (ГПУ) президентом предусмотрен статьей 42-ой закона Украины "О прокуратуре".

Согласно данной норме гнеральный прокурор может быть уволен президентом на основании поданного заявления об увольнении по собственному желанию, представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия и, как это не комично, в случае задолженности по алиментам.

По понятным причинам, первое и третье основания ко вниманию не берем.

Поэтому из вышеуказанного следует, что президент уполномочен уволить главу ГПУ лишь при наличии дисциплинарного проступка последнего.

Однако при наличии достаточного влияния президента на парламентариев, есть вероятность того, что Верховная Рада выскажет генпрокурору недоверие, что является основанием для его отставки.

Принимая ко вниманию тот факт, что основания для недоверия ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены, достаточно будет заявления, например, о ненадлежащем исполнении главы ГПУ своих обязанностей.

И вот, речь зашла о Верховной Раде. Были ли у президента основания для ее роспуска?

Да.

Согласно статье 90-ой Конституции Украины президент имеет право досрочно прекратить полномочия парламента в случае, если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция депутатских фракций.

В коалицию, согласно статье 83-ей Конституции, входит парламентское большинство. Исходя из того, что ВР состоит из 450 народных депутатов, коалиция имеет право на существование, если в ее состав входят не менее 226 депутатов.

Последней коалицией в украинском парламенте была "Европейская Украина", сформированная 27-го ноября 2014 года политическими партиями БПП, "Батькивщина", "Народный фронт", "Самопомич" и Радикальной партией Олега Ляшка.

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Коалиция прекратила свое существование 18-го февраля 2016 года после того, как ее покинула фракция "Самопомич", в следствии чего объединение политических партий в коалиции уже перестало быть парламентским большинством.

Руководствуясь этим, президент принял решение о досрочном прекращении полномочий Рады на основании статьи 90-ой Конституции.

Не все депутаты поддерживают данное решение президента, ссылаясь на то, что коалиция прекратила свое существование 17-го мая 2019 года, когда об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Противники роспуска парламента заявляют, что после вышеупомянутого заявления спикера у Верховной Рады есть 30 дней на формирование новой коалиции. И лишь по истечению данного срока, если договориться о создании новой коалиции не удастся, президент имеет право объявить о роспуске парламента.

Однако данное утверждение не соответствует действительности, поскольку не имеет законодательного закрепления.

Порядок формирования коалиции и ее прекращения ранее был закреплен в редакции регламента Верховной Рады до принятия закона Украины "О регламенте Верховной Рады Украины".

В законе же такой порядок не предусмотрен, в связи с чем коалиция автоматически прекратила свое существование после того, как количество народных депутатов в ней перестало быть парламентским большинством и для ее прекращения оглашение спикера не требуется.

Как бы там ни было, но даже те депутаты, которые заявляют об отсутствии законных оснований для досрочного прекращения полномочий парламента, не возражают против проведения досрочных парламентских выборов.

Сплоченностью депутатов это, к сожалению, назвать нельзя, но отсутствие брани в парламенте европейского государства – уже хорошо.

Так или иначе, несмотря на категоричность заявлений, к выборам готовятся все политические партии без исключения.

Иван Герасименко, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.