Викрали понад 10 голів громад: чому план путіна швидко захопити Україну не спрацював?

Перед початком повномасштабної війни путін розраховував на те, що Україну можна буде захопити досить легко. Для цього на місцях після появи рашистських військ мали б бути сформовані фейкові органи місцевого самоврядування, як це було в так званих "ДНР", "ЛНР."

Але план держави-агресора зазнав невдачі. Як повідомив журналіст Вellingcat, українська "агентура" просто кинула ФСБшників на гроші. А це мільярди доларів.

Місцеве самоврядування в Україні на рівні із ЗСУ чинить гідний спротив. Навіть ті мери, які раніше могли собі дозволити проросійську риторику, зараз відверто називають дії російської армії нічим іншим, як геноцидом.

За таких умов саме представники органів місцевого самоврядування стали мішенню окупантів. Тих, з ким не виходить домовитися, викрадають. Президент Володимир Зеленський заявив, що деяких викрадених мерів уже немає з-поміж живих.

За підрахунками Руху ЧЕСНО, рашисти викрали понад 10 голів громад, з-поміж них є одна жінка – самовисуванка Ольга Сухенко (голова Мотижина, Київщина). Звісно, що цей список може бути неповним, оскільки ситуація постійно змінюється.

Мера Мелітополя вдалося обміняти, а мерів Скадовська і Славутича відпустили.

Найбільше під ударами голови Херсонщини та Харківщини, а також голови Запоріжжя та Київщини.

Звісно, окупанти викрадають не лише мерів, а й депутатів місцевих рад та працівників органів місцевого самоврядування.І з-поміж них так само є жінки – депутатка Запорізької облради від ЄС Лейла Ібрагімова була викрадена, але, на щастя, повернулася додому. Також окупанти затримали ще одну депутатку від ЄС, Олену Плаксіну. Вона має представницький мандат у Токмацькій раді на Запоріжжі.

Для того, щоб ворог не отримав інформацію про склад органів місцевого самоврядування ЦВК закрила повністю сайт, де були результати місцевих виборів.

Аналогічно з початку повномасштабного наступу Росії на Україну, Рух ЧЕСНО закрив найбільшу базу даних про українських політиків – Політхаб, де можна було знайти не лише склад рад, а й інформацію про кожного, хто хоч раз балотувався.

Але маємо зауважити, що не всі голови і депутати чинять опір ворогу. Так мера міста Південне Олександра Брюханова затримали і звинувачують у держзраді. Так само мера Куп’янська і представника ОПЗЖ Геннадія Мацеголу звинувачують у держзраді через здачу міста окупантам.

Депутатка Мелітопольської міськради від "Опоблоку" Галина Данильченко самопроголосилася мером міста. А представник ОПЗЖ в міськраді Енергодару Андрій Шевчик заявив, що створює "раду самоорганізації міста".

Цих та інших політиків Рух ЧЕСНО додає у Реєстр держZрадників, який поповнюватиметься не лише депутатами і мерами, а й правоохоронцями, суддями, медійниками, які підтримують ворога і намагаються знищити суверенітет України.

Над цією базою наша організація працює спільно із НАЗК та спецслужбами.

Інформацію про тих, хто є держZрадником можна надсилати за адресою info@chesno.org. Також можна заповнити за посиланням електронну форму.

Вже зібрані профайли держZрадників дають розуміння, що це здебільшого представники проросійських партій. Рух ЧЕСНО вимагав, щоб проросійські партії заборонили і парламент розглядатиме відповідний законопроєкт. Ті ради, в яких є понад третина представників проросійських партій, можуть перестати функціонувати.

Нижче подаємо дані по радах, у складі яких є понад третина представників партій, що фігурують у списку РНБО.

Вибірковий моніторинг діяльності місцевих рад від 24 лютого 2022 року показує, що засідання депутатського корпусу відбувалися не скрізь, а якщо й відбувалися, то нечасто.

Зважаючи на це, відкликання значної кількості депутатів у найближчій перспективі не буде критичною проблемою. Основні рішення можуть прийматися головами громад та виконавчими комітетами.

Ірина Федорів