War Speeches. Енергетичний шантаж терористів. Україна була, є і буде

Протягом 25–31 липня росія вчинила низку резонансних терористичних актів на території України і далі продовжує маніакальні звірства.

Українські політики активно закликають міжнародну спільноту визнати росію державою–спонсором тероризму, але російська сторона заперечує свої дії, використовує газовий шантаж та запевняє країни Африки у своїй непричетності до енергетичної кризи.

Водночас "друга армія світу" має величезні проблеми на південному фронті і стягує підкріплення в херсонському напрямку. Україна ж невпинно збільшує свою обороноздатність та рухається євроінтеграційним курсом.

Україна протистоїть армії терористів та насильників

Сенат США прийняв резолюцію із закликом до Держдепу визнати росію державою-спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні. Водночас міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс закликав Європейський Союз визнати рф терористом. Юридичне закріплення такого статусу негативно вплине на росію та поставить її на один рівень із КНДР, Іраном і Сирією.

"Статус громадянина держави-спонсора тероризму – це вам навіть не дефолт. Після такого доведеться дуже довго "вставати з колін"", – прокоментував ці події керівник переговорної групи Давід Арахамія.

Однак для українців російські війська вже давно стали синонімами понять "терористи" і "ґвалтівники". Останній тиждень липня продемонстрував чергові приклади кричущих російських звірств не тільки для українських політиків, а й для всієї світової спільноти. У публічному просторі з’явилися кадри катувань українських військовополонених, зокрема відео з показовою кастрацією військового.

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група росіян-нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: росія – країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", — заявив Михайло Подоляк.

"Книга катів українського народу" поповнилася прізвищем ще одного бурята.

Попри такі факти, російських політиків дивує ймовірний статус терориста. Депутат держдуми лєонід слуцкій вважає його надання "черговою русофобською маячнею" та звинувачує США у спонсоруванні тероризму.

"Усім, хто голосував за цю резолюцію, хочеться сказати – у дзеркало давно дивились? Серед американських сенаторів, напевно, були ті, хто свого часу виступав на підтримку бандформувань на Кавказі, ті, хто схвалював допомогу так званим "помірним" терористам у Сирії та ті, хто вісім років не хотів помічати укрофашистського терору та геноциду на Донбасі! Це ви, панове, і є справжні спонсори тероризму та кривавих держпереворотів", – написав він у Telegram.

На фоні масового знищення українських полонених у в’язниці в Оленівці особливо цинічною є заява лаврова: мовляв, "збройні сили росії суворо дотримуються норм міжнародного права". І це в ситуації, коли рф взяла на себе міжнародне зобов’язання зберегти життя полоненим з Азовсталі. Втім, як і у випадку з "зерновими" угодами, слова росії нічого не варті. Українське військово-політичне командування розцінило події в Оленівці як класичну false flag operation та опублікувало спільну заяву з вимогами рішучих дій від гарантів безпеки військовополонених Азовсталі – ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Обстріл росією в'язниці в Оленівці – це українська Катинь. Катування та вбивство українських військовополонених є порушенням Женевських конвенцій. росія – непримиренна терористична держава, яку треба перемогти на полі бою", – наголосив міністр оборони України Олексій Резніков.

Втім, російська дипломатія може і далі пробивати дно. Так, посольство агресора у Великобританії заявило у Twitter, що оборонці Азовсталі заслуговують смерті не через розстріл, а через повішення, бо вони не є справжніми солдатами.

"росія – це країна-терорист. В 21 сторіччі розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують страти через повішення просто так, можуть лише дикуни та терористи. рф – держава-спонсор тероризму. Які ще потрібні докази?", – поставив справедливе питання керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Водночас не припиняється ракетний терор міст України, що супроводжується жертвами серед цивільного населення. Миколаїв, Харків, Нікополь та інші населені пункти постійніо відчувають на собі російську тактику "випаленої землі". Черговий ударів по мирних людям на зупинці у Миколаєві прокоментував Андрій Єрмак.

"Миколаїв. Черговий терористичний акт країни-терориста. Зупинка транспорту, де були люди. Є поранені та загиблі. росія відповідає на поразки у боях із ЗСУ ударами по цивільних. За кожен злочин буде жорстка відповідь", – заявив він.

Секретар РНБО України Олексій Данілов погодився, що невдачі росії на полі бою – ключовий привід для обстрілів цивільних. "Єдине їхнє завдання – це нас залякати для того, щоб той опір, який чинить наш народ, наші Збройні сили, щоб ми його якось пригальмували", – зазначив секретар РНБО.

А 31 липня у Миколаєві російські терористи ракетою цілеспрямовано вбили Героя України, власника аграрної компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського. Від росіян можна очікувати заяв, що вбивство власників найбільших компаній, які експортерують зерно, не входить у Стамбульську угоду.

"Російські варвари й далі провадять кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство. На думку кремлівських маніяків, кампанія з резонансних терактів високої інтенсивності має змусити українців стати на коліна, відкрити ворота й здати державу. Кожен злочин змушує нас відчувати біль, але ми проживаємо його і стаємо лише загартованішими", — прокоментував теракт Михайло Подоляк.

І справді, через терористичні дії агресора національний спротив українців лише зростає. У них виникає бажання справедливого правосуддя.

"Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж росія", – заявив Володимир Зеленський.

Газовий шантаж: росія вважає себе "гарантом" енергетичної безпеки Європи, але скорочує потужності газопроводу

Російський енергетичний шантаж набирає обертів, хоча публічно агресор називаєсебе надійним постачальником. Залежність Європи від блакитного палива росія відкрито використовує у міждержавних відносинах і під приводом надуманих причин скорочує потужності газопроводу. За словами Андрія Єрмака, постачання газу через "Північний потік-1" скоротилося приблизно до 20% потужності газопроводу.

"росія оголосила енергетичну війну Європі. Відповіддю на фантазії росіян про "льодовиковий період" має бути посилення антиросійських санкцій та додаткова зброя для України. Разом зможемо розбити наївну стратегію кремля", — заявив Єрмак.

Речник кремля дмітрій пєсков заперечує звинувачення у навмисному скороченні постачання газу і заявляє, що росія "не може гарантувати прокачування, якщо імпортні агрегати не можуть обслуговуватись через європейські санкції". Очевидно, голос путіна забув про виняток у санкціях, який зробила Канада щодо передання Німеччині турбіни для прокачування російського газу. Це відзначив Президент України Володимир Зеленський:

"Навіть попри поступку щодо турбіни для "Північного потоку" росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана за контрактами. Все це робиться росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватися до зими. І це відверта газова війна, яку росія веде проти обʼєднаної Європи", — зазначив він.

У зв’язку з цим Європейський Союз схвалив план скорочення споживання газу на 15%. Українські політики це рішення сприйняли позитивно. На думку української сторони, газовий шантаж має на меті розбалансування антиросійської коаліції, тому Європа повинна застосувати зустрічні, більш жорсткі санкції.

"План Європейської комісії зі скорочення споживання газу на 15% — дієва протиотрута від традиційного російського газового шантажу. Європа розправляє плечі й каже: не дозволимо нікому говорити з нами з позиції сили. Кінець епохи російського лобі в Європі. Початок шляху до справжньої росієнезалежності", — прокоментував рішення ЄС Михайло Подоляк.

Однак росія відверто тішиться з цього приводу, що є свідченням чергової форми терору. В очікуванні холоду, потираючи руки, дмітрій мєдвєдєв міркує про різні "захворювання" європейців.

"Загалом, гарно не вийшло. Жовто-блакитна істерика спровокувала важку діарею від страху замерзнути у своїх застиглих оселях, дивлячись у заіндевіле вікно на згасаючі виробництва. Щоправда, лікуватися від проносу європейські розумники пропонують перевіреними ліками: нарощуванням постачання зброї київському режиму та війною до переможного кінця. Ну ну. Скоро прийдуть холоди", — заявив він.

І хоча російська сторона продовжує переконливо вдавати, що енергетичні проблеми не пов’язані з військовою агресією, газовий шантаж — це продовження війни в Україні, і націлений на тих, хто допомагає зберегти нашій державі суверенітет у безглуздій війні.

"Газова війна путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб — дати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності", — заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Російська дипломатія також не забарилася з пропагандою в енергетичній сфері. У кінці липня міністр закордонних справ росії сєргєй лавров мандрував країнами Африки з підготовленими промовами про держпереворот в Україні 2014 року, геноцид людей Донбасу, антиросійський вектор спільних військових навчань НАТО та України. Очевидно, що метою африканського вояжу лаврова було заручитися підтримкою країн, які зайняли нейтралітет у війні з Україною, та звинувати у всіх бідах Європу. Або ж це була "квінтесенція російського садизму", — так прокоментував мандрівку лаврова Михайло Подоляк.

Не забув дипломат ляпнути і про енергетичну та продовольчу кризи. За результатом зустрічі з президентом Уганди Лавров заявив

"Обговорили і причини нинішніх криз у сфері енергетики, постачання світових ринків продовольства. Навколо цього йде гучна кампанія. Разом з тим, нашим африканським друзям витоки такого стану справ зрозумілі — вони не пов’язані з тим, що зараз відбувається в рамках спеціальної військової операції. Умовилися враховувати в наших двосторонніх відносинах поточну ситуацію та шукати такі можливості (у сфері енергетики та торгівлі сільгосппродуктами), які не залежатимуть від примх західних колег".

Цілком зрозуміло, що російська федерація існує переважно за рахунок продажу природних ресурсів, тому переорієнтовує експорт нафти та газу на інші країни, зокрема Китай. Але й тут можуть виникнути певні проблеми. Сполучені Штати можуть накласти санкції на імпорт Китаєм енергоресурсів з рф.

"Сенатори-республіканці, включно з Марко Рубіо та Ріком Скоттом, представили законопроект про санкції на імпорт Китаєм нафти та інших енергоносіїв з рф. Законопроект передбачає штрафи для будь-якої організації, яка страхує або реєструє танкери, що доставляють нафту або скраплений природний газ до Китаю з рф", — повідомив Андрій Єрмак.

Обурення російської сторони була очікуваним, але у своїх заявах рф уперто не пов’язувала дії США з наслідками "спеціальної воєнної операції". Натомість лєонід слуцкій звинуватив сенатора Рубіо в наближенні енергетичного колапсу.

"Дуже "далекоглядне" рішення, яке, у разі його реалізації, вийде боком самим американським громадянам. І зростання цін на енергоносії можна буде тоді по праву надати ім’я Рубіо, а не шукати знову винних поза США. І це вже не кажучи про те, який вплив білль може вплинути на світові енергоринки", — зазначив слуцкій

Проблеми окупантів на півдні України: росіяни вчаться плавати

На херсонському напрямку росія зазнає стратегічної поразки внаслідок часткового знищення Антонівського (річка Дніпро) та Дар’ївського (річка Інгулець) мостів, що перерізає військове угрупування рф від поповнення важкою технікою та боєприпасами. Крім цього, українські війська створили плацдарм на правому березі річки Інгулець у районі населених пунктів Андріївка, Лозове та Білогірка, створивши неприємності для криворізького угрупування терористів. Знищення мостів прокоментував Президент України:

"Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ в області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Хоч би які в них були плани — ми їх зламаємо", — заявив Володимир Зеленський.

Такі дії української армії створили перспективи "жесту доброї волі" військ окупанта на правому березі Дніпра, зокрема й щодо до Херсону.

"Рідкісна птиця ВИЛЕТИТЬ із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російського ППО, що перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути", — попередив окупантів Михайло Подоляк.

Не є таємницею, що росія стягує підкріплення на херсонському напрямку, адже за відсутності перемог на Донбасі втрата Херсону стане великим політичним провалом. Однак терористам варто задуматися: Україна може стріляти по будь-яких військових цілях ворога, незважаючи на їх географічне розташування. Олексій Данілов заявив, що Україна може знищити військові об’єкти на території росії, у тому числі Кримський міст.

"У разі необхідності це рішення приймуть військові. Що стосується Кримського моста або іншої інфраструктури, повірте, все знаходиться під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість і завдання — все буде зроблено, і не тільки щодо цього об’єкта", — зазначив Данілов.

росія хвилюється через збільшення обороноздатності України

Українські військові продовжують філігранно знищувати скупчення військ та боєприпасів окупантів. Ні газовий шантаж, ні терористичні акти не зменшують постачання високоякісної зброї до України. Норвегія, Литва, Італія, США, Німеччина, Північна Македонія, Польща допомогли українській армії минулого тижня. Міністр оборони Олексій Рєзніков так прокоментував постачання зброї з Німеччини:

"Наші можливості щодо захисту нашого неба будуть посилені. В Україну почали надходити самохідні зенітні комплекси Gepard. Я хотів би подякувати нашим німецьким партнерам і особисто Крістін Ламбрехт за підтримку нашої країни. З нетерпінням чекаю на отримання IRIS-T", — повідомив міністр.

Своєю чергою, Андрій Єрмак повідомив, що обидві партії Конгресу США підтримують передання Україні ракет ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані понад 280 км.

"Ці ракети дозволять обрізати військову логістику росіян, яку вони панічно намагаються перебудувати після вдалих ударів нашої армії по військових складах", — зазначив Єрмак.

Росіяни вже не знають, що придумати, аби перешкодити постачанню зброї в Україну. Речниця мзс рф марія захарова заявила, що "будь-які спроби здобути "перемоги на полі бою" — пряма дорога у прірву як для Києва, так і для Брюсселя".

Також вона звинуватила українську владу в корупції, зокрема щодо отримання західної зброї.

"Усі останні п’ять місяців безперервного накачування України зброєю на Заході намагалися замовчувати незручну правду про безпрецедентні ризики цієї політики для внутрішньої безпеки ЄС та її громадян. Закривали очі на тотальну корумпованість київської влади. Все приносилося в жертву амбіціям окремих керівників ЄС та його країн-членів завдати якомога більшої шкоди росії", — сказала захарова.

Та поки російська армія знімає зі зберігання застарілу техніку й користується паперовими мапами з минулого століття, Україна вдосконалює процес закупівлі зброї. За словами Олексія Рєзнікова, при Міністерстві оборони працюватимуть два агентства, аналогічні до NSPA (агенція НАТО з питань закупівель та підтримки).

"Це такий своєрідний "Amazon", тільки з товарами мілітарного призначення. Саме за цією моделлю з врахуванням стандартів НАТО створено Агенцію оборонних закупівель Міноборони. Це прозорий механізм, який зрозумілий для наших партнерів, для бізнесу, для виробників", — наголосив Резніков.

Агресору залишається тільки називати Україну "радикалізованою державою, де славлять гітлерівських колабораціоністів" і погрожувати захопленням усієї території. Так, дмітрій пєсков заявив, що "у кремлі підтримують настрій на те, що потрібно загалом звільняти Україну від усіляких проявів неонацистських настроїв".

Євроінтеграційний курс та розвиток України не спинити

Попри надскладні умови, Україна продовжує розвиток у європейському напрямку. За останній тиждень в Україні з’явився новий Генпрокурор та очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Головні завдання прокуратури на сьогодні – притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців, відновлення справедливості та обстоювання інтересів України. Переконаний, що Андрій Костін як професійний юрист зможе забезпечити системну роботу Генеральної прокуратури. Його першим важливим рішенням на новій посаді стало призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко", – прокоментував кадрові зміни Володимир Зеленський.

Україна збільшила експорт електроенергії споживачам Європи, а процес європейської інтеграції перейшов зі сфери зовнішньої політики у внутрішню.

"Чи може ринкова економіка витримати велику війну? Війна – випробування для будь-якої системи. Ми проходимо його гідно. Війна коштує дорого. Поразка – дорожче. Нам потрібні щирі партнери, фінансове плече, реструктуризація. Україна має відчувати: за спиною – міць економіки й ВПК Заходу", – розмірковує Михайло Подоляк.

Водночас уряд України подав законопроєкт щодо умов набуття громадянства України.

"Після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови", — наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. На його думку, "громадянство України — це привілей, який потрібно заслужити знаннями й повагою до основоположних засад країни".

Крім відбудови та забезпечення життєдіяльності країни у зв’язку з діями терористів, Україна почала інформаційну кампанію "Авангардна історія України", розвиває фандрейзингову платформу UNITED24 та YouTube-канал UNITED24, святкує День Української Державності.

"Всі етапи історії державності України, її захисту та боротьби за неї можна описати одним реченням. МИ БУЛИ, Є І БУДЕМО!", – заявив Володимир Зеленський.