War Speeches. Україна просить літаки, а Росія зазнає шалених втрат у перші дні "великого наступу"

Минулого тижня (6–12 лютого) Володимир Зеленський провів низку важливих закордонних візитів. Він зустрівся з лідерами Великої Британії, Бельгії, Франції та Німеччини, а також керівництвом Європейської комісії та Європейської ради.

Під час цих зустрічей Президент закликав надати Україні бойові літаки та інше озброєння. Крім цього, він отримав гарантії від Франції, Німеччини та ЄС, що вони підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги.

А на зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Жаном Мішелем Володимир Зеленський висловив сподівання відкрити переговори про вступ України до ЄС уже цього року.

Тим часом російська армія пішла у наступ на кількох напрямках, хоча офіційно його не анонсувала. Втім, про наступ свідчать шалені втрати ворога.

За даними українського Генштабу, минулого тижня ЗСУ знищили рекордну кількість російських солдатів – 6180 людей.

Натомість нідерландська OSINT-група Oryx повідомила, що лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою ворог втратив щонайменше 103 одиниці військової техніки, зокрема 36 бойових танків.

Не все добре і в російській економіці. Так, у січні нафтогазовий прибуток рф упав майже на 50% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, а загальні доходи від цієї діяльності знизилися на 35%.

Дефіцит федерального бюджету у січні становить 25 мільярдів доларів. Щоб його покрити, Міністерство фінансів росії було змушене продати 3,6 тонн золота та 2,3 млрд китайських юанів.

На фоні економічних проблем та невдач на фронті, щоб не допустити бунту еліт, російський диктатор підписав укази, які дозволяють депутатам, сенаторам і чиновникам, включно з військовими та правоохоронцями, не публікувати свої доходи у відкритому доступі. Тепер корупції в росії стане ще більше.

Розповідаємо детальніше про головні події воєнного тижня у дайджесті від ОПОРИ.

Європейські лідери обіцяють Україні підтримку до перемоги у війні, а російські політики "вибухають від гніву"

Минулого тижня Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, Бельгію та Францію. 8 лютого у Лондоні український президент зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком і королем Чарльзом III, а також виступив перед парламентариями. Під час усіх зустрічей Зеленський закликáв Велику Британію надати Україні бойові літаки, порівнюючи їх із "крилами свободи".

Того ж дня Володимир Зеленський відвідав Париж, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час цієї зустрічі Президент України підтвердив запит України на важке озброєння та бойові літаки.

Водночас Макрон наголосив, що росія не має перемогти у цій війні, а Франція та Німеччина підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Наступного дня Володимир Зеленський відвідав Брюссель, де виступив у Європарламенті, а також зустрівся з європейськими лідерами на засіданні Європейської ради. Також він взяв участь у пресконференції спільно з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Маном Мішелем. Тоді європейські посадовці запевнили Володимира Зеленського, що ЄС продовжить санкційний тиск на росію та підтримуватиме Україну до її перемоги. Володимир Зеленський висловив сподівання відкрити переговори про вступ до ЄС уже цього року.

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Поїздка Президента України до західних столиць спровокувала гнівну істерію в російському інфопросторі. Зокрема, дмітрій мєдвєдєв, дмітрій пєсков, васілій небензя та маріна захарова, коментуючи візит Зеленського, перейшли на особисті образи. Це вкотре свідчить про слабкість росії, яка вже не здатна зруйнувати потужну західну підтримку України.

Так, наприклад, мєдвєдєв хотів присоромити Володимира Зеленського – мовляв, той "клянчить літаки, ракети та танки, перебуваючи за кордоном" – та пригрозив, що росія у відповідь на постачання західної зброї збільшить власне виробництво військової техніки.

Тезу про те, що Україна "клянчить" зброю, повторила і речниця російського МЗС марія захарова. Втім, вона пішла ще далі, порівнявши тур українського президента з цирковими гастролями.

"Цими днями вони аплодували своєму "годованцю" (рос. ‘выкормышу’ – ред.) і показували його в натовських країнах, як у цирку… Зеленського возили із зали до зали, демонстрували людям. Світу пред'явили чудовисько, яке було наділене функцією розв'язати криваву бійню" – сказала під час офіційного брифінгу речниця МЗС росії.

Втім, російські політики вже давно намагаються перекласти відповідальність за початок війни на Україну. І роблять це не просто так, адже Україна адвокатує створення Спеціального трибуналу для притягнення керівництва кремля до відповідальності за злочин агресії, тобто неспровоковану війну, яку розпочала росія.

Крім того, захарова закинула Володимиру Зеленському те, що той перед президентськими виборами обіцяв "літати звичайними літаками, сидіти у звичайних літакових кріслах, немає жодної різниці між ним та звичайними громадянами", а зараз в країни Європи він літає на VIP-літаках британських військово-повітряних сил.

Втім, говорячи про це, захарова, мабуть, свідомо забуває, що через напад росії цивільні літаки в Україні не літають, адже росіяни успішно їх збивають. Наприклад, у липні 2014 року біля Донецька росіяни збили пасажирський літак Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", який летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур.

Натомість представник росії в Радбезі ООН васілій небензя звинуватив західних виробників зброї в тому, що вони наживаються на війні в Україні та ціною життів українських та російських солдатів випробовують нові зразки озброєнь.

Тільки от дипломат свідомо ігнорує той факт, що якби росія не розпочала війну, то Україна не отримала б сучасного озброєння, а країни Європи не посилювали би власну обороноздатність.

Найменш емоційним у своїх висловлюваннях був дмітрій пєсков. Він зазначив, що літаки, які може отримати Україна,"не змінять результат конфлікту і не змінюють траєкторію, якою йде наша країна в плані досягнення своїх цілей у рамках СВО".

Втім, росія вже не раз робила подібні самовпевнені заяви після того, як Україна отримувала новий вид сучасної зброї. Наприклад, путін пообіцяв "клацати НIMARS як горішки", але поки що російській армії це завдання не по зубах.

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росія втрачає нафтогазові прибутки та сприяє корупції

Санкційна політика має дедалі більший негативний вплив на економіку агресора. Ще на початку повномасштабного вторгнення росія вкрала понад 500 лізингових літаків на суму 20 мільярдів доларів та продовжують цим пишатися.

"З вовками жити – по вовчому вити", – так путін прокоментував рішення росії залишити лізинговий авіапарк на зустрічі з представниками авіаційної галузі.

Втім, країна-бензоколонка втрачає основне джерело своїх доходів. У січні нафтогазовий прибуток рф впав майже на 50% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, а загальні доходи знизилися на 35%. Як стверджують економісти, обмеження цін на нафту позбавило рф 8 млрд доларів надходжень у січні.

Крім того, видатки російського агресора зросли на 59%, тому федеральний бюджет недорахувався майже 25 млрд доларів. І це лише початок, адже 5 лютого набула чинності заборона завозити нафтопродукти до ЄС із росії, що унеможливить імпорт бензину, дизеля, мазуту та іншої сировини.

До того ж росіяни заявили про скорочення видобутку нафти. За словами віцепрем’єра рф алєксандра новака, в березні росія "добровільно скоротить видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу".

Для покриття діри в бюджеті у січні росія вперше продала золото. Міністерство фінансів продало 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту, а також 2,3 млрд китайських юанів. Проте до російського диктатора, напевне, не доводять офіційні цифри мінфіну рф.

"А те, що в нас окремі галузі виробництва зіткнулися з труднощами – це було неминуче. Але думаю, що для багатьох – тих, хто намагався і намагається створити для нас проблеми, було несподіваним те, наскільки ефективно ми протистоїмо створюваним для нас загрозам у галузі економіки та в окремих галузях виробництва", – сказав путін.

Ба більше, на урочистому вечорі з нагоди 100-річчя громадянської авіації росії диктатор переконував: "Нам ще заздритимуть. Нам і зараз заздрять, інакше б не лізли до нас – у цьому вся справа".

Однак проблеми в агресора виникли не лише в нафтовому сегменті. Чеська компанія ČEZ ініціювала арбітражний розгляд проти "Газпрому". За правилами Міжнародної торгової палати, компанія вимагає компенсації в 1 млрд чеських крон (45,3 млн дол.) через недопостачання газу.

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Крім цього, у січні в росії обвалився авторинок – продажі нових легкових і комерційних автомобілів знизилися на 63%. Також понад 60% компаній перейшли на китайське обладнання. Раніше вони надавали перевагу дорожчим європейським аналогам, але санкції змушують їх "імпортозаміщувати" комплектуючі китайськими виробами.

Також уже найближчим часом росіяни можуть зіштовхнутися з покупкою ковбаси та сосисок без оболонки, дефіцит якої виник через санкції. Раніше рф постачала плівку з європейських заводів, але зараз сировину привозять із Китаю за передоплатою або за паралельним імпортом.

Для заспокоєння політичних гравців путін продовжує сприяти корупції в росії. Аналітики Інституту вивчення війни впевнені, що він відкриває двері для подальшої інституціоналізації корупції за допомогою законодавчих маніпуляцій. Так, диктатор підписав укази, які дозволяють депутатам, сенаторам і чиновникам, включно з військовими та правоохоронцями, не публікувати дані про свої доходи у відкритому доступі.

"Ці два укази, ймовірно, є спробою Кремля заспокоїти політичних гравців, які є внутрішньою базою підтримки Путіна", – йдеться у звіті ISW.

Разом з тим, росія денонсувала Конвенцію про кримінальну відповідальність за корупцію по лінії "Групи держав проти корупції". Агресор відмовився від європейських антикорупційних стандартів, але водночас заспокоює своїх громадян, що це не вплине на розвиток корупції в країні.

"На боротьбу з корупцією в Росії денонсація Конвенції не вплине. Її норми вже повністю відображені у сучасному російському законодавстві", – запевнив депутат держдуми лєонід слуцкій.

Ворог активізувався, але зазнав рекордних втрат

Ще місяць тому українська розвідка почала активніше говорити про новий наступ росії, зокрема про "плани путіна захопити Донбас до березня". Ще до цього на посаду командувача окупаційних військ в Україні призначили валєрія гєрасімова. За однією з версій, причиною такого рішення були саме обіцянки відновлення наступу та здобуття нових перемог в Україні.

Попри те, що цього тижня росіяни ніяк не анонсували своїх нових планів, на думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, масштабний наступ уже розпочався.

Цю тезу підтримує і секретар РНБО Олексій Данілов: "Вони вже почали свій наступ, вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його дуже потужно відбивають. Той наступ, який вони планували, вже поступово йде. Але не той наступ, на який вони розраховували".

Коментують наступ ворога й у ЗСУ. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив: "10 лютого на Бахмутському напрямку було 124 обстріли з різних типів артилерії та рекордних 54 боєзіткнення".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив про "запеклі бої на Донецькому напрямку, зокрема, в районі Вугледара і Марʼїнки", проте запевнив: "Сили оборони на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції й закріпилися".

Зведення українського Генштабу за цей тиждень також регулярно підкреслюють активізацію наступальних дій ворога.

Попри це, ще на початку тижня британська розвідка відзначала, що вважає малоймовірною спроможність росії наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів. Це досить цікаво, адже напруга зростає і всередині рф. В країні, зокрема, оголошено сотні тендерів на модернізацію бомбосховищ, а в Криму, за інформацією ГУР, місцеве відділення ФСБ видало "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки".

На початку тижня голова міноборони рф сєргєй шойгу провів пресконференцію, де, крім іншого, розповів, що російські війська нібито "успішно розвивають операції під Бахмутом і Вугледаром". Хоча лише на одному з оприлюднених відео видно вщент розбиту бронегрупу під Вугледаром.

Натомість, за інформацією Генштабу України, росія минулого тижня втратила рекордну кількість солдатів – 6180. А нідерландська OSINT-група Oryx повідомила, що лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївкою кремлівські війська втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки, зокрема 36 бойових танків.

І хоча, на думку Інституту вивчення війни, невдачі кремля під Вугледаром свідчать про погану підготовку мобілізованих росіян, розслаблятися рано.

Президент Польщі Анджей Дуда взагалі закликав надавати допомогу Україні якомога швидше: "Якщо найближчими тижнями ми не надішлемо в Україну військову техніку, путін може виграти. Він може виграти, і ми не знаємо, де він зупиниться".

Безумовно, такі слова польського президента є чітким сигналом про те, що підтримка України з боку партнерів має збільшуватися. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до річниці російського вторгнення "буде багато важливих політичних сигналів, будуть рішення щодо санкцій, зброї, будуть символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях".

Що ж, як вважає розвідка Естонії, головний замисел путіна – "Україна і Захід виснажаться раніше, ніж росія" – повністю приречений на поразку. Україна чітко демонструє, що бомбами її не змусять сісти за стіл переговорів. Тому цілком ймовірно, що після чергових невдач кремль може знову вдатися до ядерного шантажу.

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