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Михайло Ткач
журналіст УП

Випадок з одеським військкомом. Внутрішній ворог перемагає

Неділя, 25 червня 2023, 22:45

Останні пів року життя нашої країни наочно демонструють не просто точкові проблеми в тих чи інших функціях (бо будь-яка посада, особливо в умовах повномасштабної війни, це саме функція), а системний характер зловживань у питаннях використання влади.

Я – журналіст, в якого останній вихідний був 20.02.2022, і чия робота лише з початку року призвела до того, що були звільнені близько 10 недоброчесних посадовців. Ще приблизно стільки ж за останні 10 місяців ми знайшли за кордоном.

Я постійно спостерігаю за нескінченним, часто усміхненим, фотопотоком відповідальних осіб з безкінечних конференцій по всьому світу, в той час, коли Україна вкотре отримує жовту картку в питаннях боротьби з корупцією.

А це (якою б спотвореною не була реальність) питання саме нашого існування і подальшого виживання. А це означає, що внутрішній ворог наразі й досі бере гору попри наші тактичні перемоги після відповідних публікацій журналістів.

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Цього тижня ми всі бачили заяву президента США Джо Байдена щодо того, що між нашим вступом до НАТО та наявністю в нас корупції існує прямий зв'язок.

Ми всі бачили заяву міністерки закордонних справ Німеччини щодо нашого вступу в ЄС і наявності корупції.

І ми всі бачили, як одеський військовий комісар Євген Борисов майже втримався на посаді. Тим часом на фронті знову бракує турнікетів.

Бо хто знайде порушення у Борисова, родина якого лише за останні пів року набула майна на суму близько 5 мільйонів доларів? А його син, за інформацією джерел у правоохоронних органах, працює начальником відділу "К" СБУ в Одеській області. 

Як ми будемо забирати російські мільярди в Європі на відновлення нашої країни, якщо ми й досі не забрали українські мільярди в Європі, виведені та навмисно залишені напризволяще?

Якщо в генеральній прокуратурі підзабули, хто такий Юрій Єнакієвський, то цього ексдепутата ВРУ від Партії регіонів я вам нещодавно показував.

Просто зараз нові мільйонери та мільярдери виводять гроші або й виводять і тікають. Всі, хто має розуміти, прекрасно розуміють, що відсоток людей, які вже півтора року "заробляють" наче в останній день, неприйнятно високий як для ціни, яку платять за цей час громадяни нашої держави своїми життями. 

Де декларації? 

Коли НАБУ отримає більше детективів? 

Чи стануть суди нарешті судами, а правоохоронні органи не приватно-охоронними органами? 

Ворог, цілком ймовірно, може підірвати атомну станцію, вдарити ядерною зброєю. 

Ворог продовжуватиме робити нові злочини, допоки ми слабкі. А ми слабкі, допоки кожен, хто має посаду в цей історичний час визвольної боротьби, кожен, починаючи з одеського військового комісара, не усвідомить свою відповідальність, а не лише привілеї. 

Ефективність – ось із чим має прокидатися і засинати на кілька годин у робочому кабінеті будь-яка відповідальна особа в тилу. 

І знаєте, чим в цей час займаються деякі правоохоронні органи? Вони думають, як зламати мій телефон, хочуть робити "дзеркало", штурмують тиждень пошту.  

Я знаю, що в деяких чиновників різних рівнів план А, поки вони лишаються при посаді, це: 

  • оформити інвалідність для себе і членів родини чоловічої статі;
  • заробити до належних об'ємів;
  • втекти, коли припече, туди, де немає руїни, в яку країна/місто/село перетворилися за їхньої влади.

Не вірите? Тоді поцікавтеся, як утік екскерманич Фонду державного майна Дмитро Сенниченко

Але і серед першого класу "Титаніка" були загиблі, друзі. 

Можете і далі шукати мої джерела, розповідати про своїх впливових покровителів деінде. А можете просто робити свою роботу. Як журналісти-розслідувачі роблять свою. 

Бо, як казав наразі один із найвпливовіших президентів світу: "Якщо ви і ми, то це – всіх". А якщо ні, то ми – вас. Не вірите? Тоді дивіться "Батальйон Іспанія".  

Всі, в кого є інформація стосовно місцезнаходження публічних осіб за кордоном, пишіть, будь ласка, мені у фейсбуці.

До зустрічі, у дзеркалі заднього виду.

Михайло Ткач

Теми: корупція
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