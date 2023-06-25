Случай с одесским военкомом. Внутренний враг побеждает

Останні пів року життя нашої країни наочно демонструють не просто точкові проблеми в тих чи інших функціях (бо будь-яка посада, особливо в умовах повномасштабної війни, це саме функція), а системний характер зловживань у питаннях використання влади.

Я – журналіст, в якого останній вихідний був 20.02.2022, і чия робота лише з початку року призвела до того, що були звільнені близько 10 недоброчесних посадовців. Ще приблизно стільки ж за останні 10 місяців ми знайшли за кордоном.

Я постійно спостерігаю за нескінченним, часто усміхненим, фотопотоком відповідальних осіб з безкінечних конференцій по всьому світу, в той час, коли Україна вкотре отримує жовту картку в питаннях боротьби з корупцією.

А це (якою б спотвореною не була реальність) питання саме нашого існування і подальшого виживання. А це означає, що внутрішній ворог наразі й досі бере гору попри наші тактичні перемоги після відповідних публікацій журналістів.

Цього тижня ми всі бачили заяву президента США Джо Байдена щодо того, що між нашим вступом до НАТО та наявністю в нас корупції існує прямий зв'язок.

Ми всі бачили заяву міністерки закордонних справ Німеччини щодо нашого вступу в ЄС і наявності корупції.

І ми всі бачили, як одеський військовий комісар Євген Борисов майже втримався на посаді. Тим часом на фронті знову бракує турнікетів.

Бо хто знайде порушення у Борисова, родина якого лише за останні пів року набула майна на суму близько 5 мільйонів доларів? А його син, за інформацією джерел у правоохоронних органах, працює начальником відділу "К" СБУ в Одеській області.

Як ми будемо забирати російські мільярди в Європі на відновлення нашої країни, якщо ми й досі не забрали українські мільярди в Європі, виведені та навмисно залишені напризволяще?

Якщо в генеральній прокуратурі підзабули, хто такий Юрій Єнакієвський, то цього ексдепутата ВРУ від Партії регіонів я вам нещодавно показував.

Просто зараз нові мільйонери та мільярдери виводять гроші або й виводять і тікають. Всі, хто має розуміти, прекрасно розуміють, що відсоток людей, які вже півтора року "заробляють" наче в останній день, неприйнятно високий як для ціни, яку платять за цей час громадяни нашої держави своїми життями.

Де декларації?

Коли НАБУ отримає більше детективів?

Чи стануть суди нарешті судами, а правоохоронні органи не приватно-охоронними органами?

Ворог, цілком ймовірно, може підірвати атомну станцію, вдарити ядерною зброєю.

Ворог продовжуватиме робити нові злочини, допоки ми слабкі. А ми слабкі, допоки кожен, хто має посаду в цей історичний час визвольної боротьби, кожен, починаючи з одеського військового комісара, не усвідомить свою відповідальність, а не лише привілеї.

Ефективність – ось із чим має прокидатися і засинати на кілька годин у робочому кабінеті будь-яка відповідальна особа в тилу.

І знаєте, чим в цей час займаються деякі правоохоронні органи? Вони думають, як зламати мій телефон, хочуть робити "дзеркало", штурмують тиждень пошту.

Я знаю, що в деяких чиновників різних рівнів план А, поки вони лишаються при посаді, це:

оформити інвалідність для себе і членів родини чоловічої статі;

заробити до належних об'ємів;

втекти, коли припече, туди, де немає руїни, в яку країна/місто/село перетворилися за їхньої влади.

Не вірите? Тоді поцікавтеся, як утік екскерманич Фонду державного майна Дмитро Сенниченко?

Але і серед першого класу "Титаніка" були загиблі, друзі.

Можете і далі шукати мої джерела, розповідати про своїх впливових покровителів деінде. А можете просто робити свою роботу. Як журналісти-розслідувачі роблять свою.

Бо, як казав наразі один із найвпливовіших президентів світу: "Якщо ви і ми, то це – всіх". А якщо ні, то ми – вас. Не вірите? Тоді дивіться "Батальйон Іспанія".

Всі, в кого є інформація стосовно місцезнаходження публічних осіб за кордоном, пишіть, будь ласка, мені у фейсбуці.

До зустрічі, у дзеркалі заднього виду.

Михайло Ткач