МОЗ: в 2017 році Україна почне перехід на страхову медицину

Переведення системи охорони здоров’я на страхову модель розпочнеться вже у 2017 році і триватиме три роки.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, повідомляє прес-служба МОЗ.

Трансформація стартує з запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, ЦПМСД).

"Мета нашої команди — почати запускати страхову модель медицини на практиці вже у 2017 році і ми знайшли спосіб зробити це з мінімальними і зрозумілими всім змінами в законодавстві", — заявив Ковтонюк.

Як повідомляється, у результаті реформи українці зможуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сімейний лікар, він зможе його поміняти. Сімейні лікарі видаватимуть довідки в дитячий садок, школу, басейн. Прив’язка до місця проживання скасовується.

"Ключова функція сімейного лікаря — підтримувати здоров’я своїх пацієнтів. Будь-яка інша робота буде мінімізована. У випадку, якщо сімейний лікар вирішить розпочати приватну практику, оплата буде надходити на його рахунок напряму, оминаючи посередників. Це дозволить створити просту, прозору і зрозумілу для всіх систему", — відзначив Ковтонюк.

За його словами, технічним оператором перерахування бюджетних коштів стане прозора страхова агенція, що здійснюватиме документообіг з лікарями. Запровадження нових податків чи страхових внесків не передбачається.

Також у 2017 році буде запущена підготовка до реформування госпітальної ланки системи охорони здоров’я, розширення автономії медичних закладів, їх переведення на глобальний бюджет та оплату за результат, спрощення доступу до фінансування та інвестицій.

Крім того, у рамках реформи МОЗ обіцяє прискорити процедуру ліцензування медичних практик, а також спростити та гармонізувати з європейським законодавством санітарні правила і нормативи для відкриття медичних практик. Уже 2017 року відомство має намір скасувати паперову звітність для лікарів первинної ланки.