Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: За добу 40 обстрілів, бойовики били з важких мінометів

Четвер, 6 жовтня 2016, 07:41

За минулу добу бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО, розміщеному на сайті Міноборони.

12 порушень "режиму тиші" зафіксовано на Луганському напрямку.

"Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки, Балки Крутенької, Трьохізбенки та Станиці Луганської, при цьому застосувавши стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. По Новоолександрівці, Новозванівці та в районі Балки Крутенької ворог застосував проти сил АТО міномети 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів.

З гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Авдіївку, Піски, Опитне, Новгородське і Верхньоторецьке. Також біля Авдіївки і Верхньоторецького сепаратисти били з мінометів калібром 82-мм.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 випадків порушення "тиші".

Бойовики били в районі Водяного, Чермалика, Мар'їнки, Широкиного, Гнутового, Павлопіля і Старогнатівці.

В районі Тарамчуку терористи били з гранатометів, стрілецької зброї і мінометів калібру 82-мм. Також біля Мар'їнки, Широкиного і Гнутового "працював" снайпер.

Крім того, за добу в районі АТО зафіксовано проліт чотирьох безпілотників бойовиків.

Нагадаємо, в середу ввечері офіційну сторінку прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook зламали хакери.

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
Усі новини...
Реклама: