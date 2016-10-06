АТО: За добу 40 обстрілів, бойовики били з важких мінометів

За минулу добу бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО, розміщеному на сайті Міноборони.

12 порушень "режиму тиші" зафіксовано на Луганському напрямку.

"Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Новозванівки, Балки Крутенької, Трьохізбенки та Станиці Луганської, при цьому застосувавши стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. По Новоолександрівці, Новозванівці та в районі Балки Крутенької ворог застосував проти сил АТО міномети 120-го калібру", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано 8 обстрілів.

З гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Авдіївку, Піски, Опитне, Новгородське і Верхньоторецьке. Також біля Авдіївки і Верхньоторецького сепаратисти били з мінометів калібром 82-мм.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 випадків порушення "тиші".

Бойовики били в районі Водяного, Чермалика, Мар'їнки, Широкиного, Гнутового, Павлопіля і Старогнатівці.

В районі Тарамчуку терористи били з гранатометів, стрілецької зброї і мінометів калібру 82-мм. Також біля Мар'їнки, Широкиного і Гнутового "працював" снайпер.

Крім того, за добу в районі АТО зафіксовано проліт чотирьох безпілотників бойовиків.

Нагадаємо, в середу ввечері офіційну сторінку прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook зламали хакери.