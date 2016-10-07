Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН: в офшорах розміщено від 7,6 трлн. до 25 трлн. доларів США

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 07:51

Уряди повинні більш активно боротися з шахраями, які ухиляються від сплати податків, розміщуючи незадекларовані доходи в офшорах.

Про це заявили правозахисники ООН у зв'язку з повідомленням про широкомасштабний незаконному використанні офшорних рахунків на Багамських островах, передає центр новин ООН.

Незалежний експерт з питання про наслідки зовнішньої заборгованості для повного здійснення всіх прав людини Хуан Пабло Боославскі і два члени консультативного комітету Ради з прав людини Обіора Окафор і Жан Зіглер закликали держави ліквідувати таємні "податкові гавані" і створити робочу групу ООН щодо запобігання випадкам ухилення від сплати податків.

Звісно, не всі розміщені в офшорах кошти є незаконними, які їх власники приховують від податкових органів, однак їх значна частина не задекларована належним чином.

Секретність, якою оповиті офшорні зони, не дозволяє мати достовірні відомості про розміри приватних статків, таємно виведених в "податкові гавані".

Припускається, що в офшорах розміщено від 7,6 трлн. до 25 трлн. доларів США. Частка незадекларованих коштів, що знаходяться на офшорних рахунках, може становити 80 відсотків. А це означає, що багато країн щорічно недоотримують сотні мільярдів доларів, які могли б бути спрямовані на соціальні проекти та боротьбу з бідністю, заявляють в ООН.

Експерти ООН закликають уряди всіх держав забезпечити відповідальність фінансових установ за їх співучасть в схемах ухилення від сплати податків.

Теми: ООНофшори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
ООН
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
Усі новини...
Реклама: