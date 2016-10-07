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ООН: в офшорах размещено от 7,6 трлн. до 25 трлн. долларов США

Пятница, 7 октября 2016, 07:51

Правительства должны более активно бороться с мошенниками, которые уклоняются от уплаты налогов, размещая незадекларированные доходы в офшорах.

Об этом заявили правозащитники ООН в связи с сообщением о широкомасштабном незаконном использовании офшорных счетов на Багамских островах, передает центр новостей ООН.

Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности для полного осуществления всех прав человека Хуан Пабло Боославски и два члена консультативного комитета Совета по правам человека Обиора Окафор и Жан Зиглер призвали государства ликвидировать тайные "налоговые гавани" и создать рабочую группу ООН по предотвращению случаев уклонения от уплаты налогов.

Разумеется, не все размещенные в офшорах средства являются незаконными, которые их собственники скрывают от налоговых органов, однако их значительная часть не задекларирована должным образом. 

Секретность, которой окутаны офшорные зоны, не позволяет иметь достоверные сведения о размерах частных состояний, скрытно выведенных в "налоговые гавани".

Предполагается, что в офшорах размещено от 7,6 трлн. до 25 трлн. долларов США. Доля незадекларированных средств, находящихся на офшорных счетах, может составлять 80 процентов. А это означает, что многие страны ежегодно недополучают сотни миллиардов долларов, которые могли бы быть направлены на социальные проекты и борьбу с бедностью, заявляют в ООН. 

Эксперты ООН призывают власти всех государств обеспечить ответственность финансовых учреждений за их соучастие в схемах уклонения от уплаты налогов.

Темы: ООНоффшоры
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