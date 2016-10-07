Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захарченко привітав Путіна і подякував за "неоціненну підтримку"

П'ятниця, 7 жовтня 2016, 17:50

Ватажок донецьких бойовиків привітав російського президента Володимира Путіна з 64-річчям і подякував йому за "неоціненну підтримку братньому народу Донбасу".

Відповідне привітання розміщене на сайті донецьких сепаратистів ДАН.

"Наші держави пов'язані справді партнерськими і дружніми відносинами. Допомога Російської Федерації і Вашої команди, Ваша особиста підтримка жителів Донбасу на дипломатичному рівні, в міжнародній політиці, в справі розбудови інституцій державної влади нашої молодої республіки – неоціненні. Наші народи – це справді братні народи. І громадяни Російської Федерації неодноразово довели це справою", – вважає Захарченко.

Він побажав Путіну здоров'я, щастя і благополуччя, а також незмінного втілення намічених планів у життя.

Як відомо, представники влади України не вітали Путіна з днем народження.

Українська правда

Теми: ЗахарченкоПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Захарченко
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Кабмін хоче стягнути активи ексглави МВС часів Януковича
Суд заочно арештував ексглаву МВС Захарченка та його заступника
Останні новини
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
Усі новини...
Реклама: