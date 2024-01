Жертвами урагану "Метью" на Гаїті стали 842 людини

В результаті урагану "Метью" на Гаїті загинули 842 людини, десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.

Про це повідомляє агентство "Reuters".

Понад 20 людей померли від спалаху холери, яка була викликана стихійним лихом. Очікується, що число померлих від цього захворювання значно зросте.

Крім того, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Ураган "Метью", який став найсильнішим за останні 10 років, раніше обрушився на Гаїті, Кубу і Багамські острови.

В даний час ураган рухається уздовж східного узбережжя США, однак перед наближенням він ослаб. 7 жовтня "Метью" обрушився на штат Флорида, в результаті чого понад мільйон людей залишилися без електрики.

У штатах Флорида, Джорджія, Південна і Північна Кароліна введений режим надзвичайного стану.

Horror in rural Haiti as #HurricaneMatthew death toll surges to at least 842. LIVE coverage here: https://t.co/Axp5frU0Vo pic.twitter.com/kPwn6UNfEk