Вибори у Грузії: екзит-поли кажуть про перемогу правлячої партії

У Грузії закрилися виборчі дільниці, де відбувалося голосування на парламентських виборах, за даними екзит-полів, проведених GFK, правляча партія екс-прем'єра Бідзіни Іванішвілі "Грузинська мрія" набирає 39,9% голосів, "Єдиний національний рух" (партія, заснована Міхеілом Саакашвілі) - 32,74%.

Як повідомляє видання Грузія Online, ще одна партія, згідно з екзит-полом, долає п'ятивідсотковий бар'єр - "Альянс Патріотів", - 5,76%%, "Лейбористська партія" - 4,21%, "Вільні демократи" Іраклія Аласанія - 3.21%.

Загалом було опитано 10 тисяч осіб на 220 дільницях.

Разом з тим, згідно з результатами екзит-полу, проведеного компанією TNS на замовлення телекомпаній ОВГ, GDS, Maestro і "Імеді" (три останні так чи інакше пов'язані з Бідзіною Іванішвілі і підтримують "Грузинську мрію"), "Грузинська мрія" набирає 53,8%, "Єдиний національний рух" - 19%.

Також повідомляється, що на одній з дільниць сталася масова бійка за участю представників партії "Грузинська мрія" і блоку Паати Бурчуладзе.

Повідомляється, що на дільниці, де значну частину складає азербайджанське населення, з ранку були спроби фальсифікації та напруга.

У бійці взяли участь до 200 осіб, які кидали один в одного каміння. На дільниці розбито скло. У с.Кізіладжгло, де розміщена дільниця, спрямовано сили спецназу для стабілізації обстановки, дільниця була оточена поліцією, під охороною вивели спостерігачів.

В Україні голосування на виборах відбувається на території посольства Грузії, де відкрито виборчу дільницю №44 - тут зможуть проголосувати 2 225 громадян Грузії, які тимчасово перебувають або постійно проживають в Україні. Окрім цього у будівлі посольства Грузії у Києві відкрито ще одну спецдільницю №45, на якій голосують громадяни Грузії, які були змушені покинути окупований Донецьк.

За даними ЦВК, активність на парламентських виборах в Грузії станом на 17:00 склала 42,05%.

Станом на 17:00 до ЦВК Грузії внесено 81 скаргу: скарги написані представниками місцевих спостережницьких організацій і виборчих суб'єктів. Основна частина скарг стосується процедурних порушень, і їх основна частина була викоренена на виборчих дільницях.

Як відомо, участь у виборах до парламенту дев'ятого скликання беруть 19 партій, 6 виборчих блоків та незалежні кандидати.

Також участь у виборах брала та дружина Міхеіла Саакашвілі Сандра Руловс, яка балотується у мажоритарні депутати. Раніше Саакашвілі заявляв, що має намір повернутися до Грузії. Також Саакашвілі зазначав, що на посаду голови МВС Грузії бачить нинішню главу Нацполіціі України Хатію Деканоїдзе.

Згодом глава Одеської ОДА заявив, що попри результат виборів у Грузії він не залишить Україну.

Українська правда