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Выборы в Грузии: экзит-полы говорят о победе правящей партии

Суббота, 8 октября 2016, 19:04
Выборы в Грузии: экзит-полы говорят о победе правящей партии

В Грузии закрылись избирательные участки, где проходило голосование на парламентских выборах: по данным экзит-полов, проведенных GFK, партия экс-премьера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" набирает 39,9% голосов, "Единое национальное движение" (партия, основанная Михеилом Саакашвили) - 32,74%.

Как сообщает издание Грузія Online, еще одна партия, согласно экзит-полу, преодолевает 5%-ный барьер - "Альянс Патриотов", - 5,76%, "Лейбористская партия" - 4,21%, "Свободные демократы" Ираклия Аласания - 3.21%.

Всего было опрошено 10 000 человек на 220 участках.

Вместе с тем, согласно результатам экзит-пола, проведенного TNS по заказу телекомпаний ОВГ, GDS, Maestro и "Имеди" (три последние так или иначе связаны с Бидзиной Иванишвили и поддерживают "Грузинскую мечту"),  "Грузинская мечта" набирает 53,8%, "Единое национальное движение" - 19%. 

Также сообщается, что на одном из участков произошла массовая драка с участием представителей партии "Грузинская мечта" и блока Пааты Бурчуладзе.

Сообщается, что на участке, где значительную часть составляет азербайджанское население, с утра были попытки фальсификации и напряжение.

В драке приняли участие до 200 человек, которые бросали друг в друга камни. На участке разбиты стекла. В с.Кизиладжгло, где размещен участок, были направлены силы спецназа для стабилизации обстановки, участок был окружен полицией, под охраной вывели наблюдателей.

В Украине голосование на выборах проходило на территории посольства Грузии, где открыт избирательный участок №44 - здесь могли проголосовать 2225 граждан Грузии, которые временно находятся или постоянно проживают в Украине. Кроме этого в здании посольства Грузии в Киеве открыт еще один спецучасток №45, на котором голосуют граждане Грузии, которые были вынуждены покинуть оккупированный Донецк.

По данным ЦИК, активность на парламентских выборах в Грузии по состоянию на 17:00 составила 42,05%.

По состоянию на 17:00 в ЦИК Грузии внесена 81 жалоба: жалобы написаны представителями местных наблюдательных организаций и избирательных субъектов. Основная часть жалоб касается процедурных нарушений, и их основная часть была искоренена на избирательных участках.

Как известно, участие в выборах в парламент девятого созыва принимают 19 партий, 6 избирательных блоков и независимые кандидаты.  

Также участие в выборах принимала супруга Михеила Саакашвили Сандра Руловс, которая баллотируется в мажоритарные депутаты. Ранее Саакашвили заявлял, что намерен вернуться в Грузию. Также Саакашвили отмечал, что на должность главы МВД Грузии видит нынешнюю главу Нацполиции Украины Хатию Деканоидзе.

Позже глава Одесской ОГА заявил, что несмотря на результаты выборов в Грузии он не покинет Украину

Украинская правда 

Темы: Грузиявиборы
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