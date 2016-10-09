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Справа Чийгоза: Пошуком "потерпілих" у Києві займаються "компетентні органи"

Неділя, 9 жовтня 2016, 13:27

У Києві пошуком "потерпілого" у "справі 26 лютого" щодо заступника глави Меджлісу Ахтема Чийгоза займаються компетентні органи.

Про це 9 жовтня повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов. 

"Пошуком потерпілого  Худоносова у справі Чийгоза, який ховається у Києві, на моє прохання зайнялися компетентні органи України", - зазначив він. 

Як відомо, адвокат Чийгоза прибув до Києва, щоб розшукати "потерпілого" у справі свого підзахисного.

"Суд у Києві доручив мені докласти зусиль з розшуку цього "потерпілого" і, по можливості, переконати його прибути до суду", - повідомив Полозов та висловив упевненість, що знайти цю людину у Києві буде не складно.

29 вересня суд продовжив арешт для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до січня 2017 року. Його звинувачують в участі в акції протесту проти анексії півострова 26 лютого 2014 року.

На останніх засіданнях у справі Чийгоза у "Верховному суді" анексованого Криму "потерпілі" свідчать, що не бачили Чийгоза 26 лютого під стінами Верховної Ради Криму і про його дії нічого повідомити не можуть. 

Українська правда

Теми: судКримМеджліс
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