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Сестра Савченко назвала співучасника її викрадення

Вівторок, 1 листопада 2016, 10:51

Подільський суд почав розгляд по суті справи про викрадення колишньої політув'язненої в Росії, депутата Надії Савченко та здійсненні теракту главою ОРЛО Ігорем Плотницьким.

Про це повідомляє ЛІГА.net.

В ході слухання справи було допитано представника сторони потерпілої сестру Савченко - Віру.

Вона заявила, що має інформацію про причетність Плотницького до викрадення і незаконного вивезення Надії на територію Російської Федерації.

Як співучасника викрадення Віра Савченко назвала так званого "екс-начальника контррозвідки ЛНР" Володимира Громова.

Наступне судове засідання відбудеться 10 листопада о 17:00.

30 вересня повідомлялося, що у справі про викрадення Савченко та здійснення теракту ватажком ОРЛО Ігорем Плотницьким допитають 17 свідків.

17 червня 2014 за наказом Плотницького бойовики напали на військовослужбовців "Айдара" в Луганській області. Терористам вдалося захопити в полон старшого лейтенанта Савченко і вивезти її до Луганська, а після незаконно переправити її через держкордон в Росію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяРосія
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