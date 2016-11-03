Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сирії загинув помічник депутата РФ, який воював на Донбасі

Четвер, 3 листопада 2016, 17:03

В Сирії загинув помічник депутата Держдуми Росії Сергій Морозов.

Про це повідомив депутат від ЛДПР Михайло Дегтярьов, передають "РИА Новости".

За словами Дегтярьова, Морозов був його другом і багато років входив в ЛДПР.

"В останні роки він повернувся до свого коріння, переїхав на Кубань, він козак. Військовим він точно не був, простий хлопець, сім'янин. Кілька років з ним зв'язку не було. Знаю, що він їхав добровольцем в Донбас, стояв на боці "ополченців" ДНР", - сказав депутат.

Він уточнив, що той сам вирішив виїхати до Сирії.

"Яким чином він туди потрапив, мені невідомо", - сказав депутат, додавши, що за деякими відомостями, Морозов загинув в бою з терористами під Пальмірою.

Як відомо, фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Григорович", озброєний ракетами "Калібр", в четвер відправиться з окупованого Криму в Середземне море, де посилить російське угруповання біля берегів Сирії.

1 листопада авіаносна група російського військово-морського флоту увійшла в Середземне море і продовжує рух до узбережжя Сирії.

Теми: ДонбасСиріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

Усі новини...
Донбас
Краматорськ – місто побачень, смерті та молочних коктейлів. Чим живе романтична столиця України під обстрілами С300
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Останні новини
17:12
Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів
17:10
Прикордонники затримали 17 чоловіків, які намагались потрапити до Румунії та Угорщини
16:53
Українське підприємство з літієвими ліцензіями придбав австралійський виробник літію
16:52
Британія дасть 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України
16:51
Зеленський: Закон про мобілізацію має бути справедливим – це головне
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
Усі новини...
Реклама: