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Бойовики ІДІЛ взяли в заручники 1600 мирних жителів Мосула

Субота, 5 листопада 2016, 01:26

Бойовики ІДІЛ взяли в заручники 1600 мирних жителів іракського міста Мосул і використовують їх в якості живого щита під час повітряних бомбардувань.

Про це йдеться в повідомленні Центру новин ООН.

Також прес-секретар Управління Верховного комісара з прав людини Равіна Шамдасані заявила, що терористи ІДІЛ продовжують масові страти заручників.

"Так, в ООН надійшла інформація про вбивство в цю середу 180 колишніх державних службовців в східному передмісті Мосула Каджалі. Є побоювання, що терористи, можливо, вбили в самому Мосулі близько 200 осіб. Зараз в Управлінні намагаються перевірити цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, надходять повідомлення, що ІДІЛ в середу вивезли 150 сімей з міста Хаммам аль-Аліл в Мосул. Екстремісти використовують гучномовці, наказуючи жителям довколишніх сіл виходити з речами з будинків, погрожуючи розправою тим, хто не підкориться.

Шамдасані повідомила, що терористи насильно вербують в свої ряди дітей у віці 9-10 років і використовують їх як бойовиків в Мосулі.

Теми: ООНтероризм
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