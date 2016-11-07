Кононенко каже, що на місце Саакашвілі не хоче
Понеділок, 7 листопада 2016, 19:20
Депутат фракції БПП Ігор Кононенко не має наміру брати участь у конкурсі на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації у випадку відставки Михайла Саакашвілі.
Про це Кононенко сказав в ефірі "112 каналу".
"Я не планую подавати документи на конкурс", - сказав він.
При цьому Кононенко зазначив, що виступає за те, щоб Саакашвілі залишився на посаді губернатора й завершив початі ним реформи.
Як відомо, у понеділок голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі заявив, що подає у відставку.
В Адміністрації президента обговорюють кілька кандидатур на посаду губернатора Одеської області.