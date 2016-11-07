Кононенко говорит, что на место Саакашвили не хочет

Депутат фракции БПП Игорь Кононенко не намерен участвовать в конкурсе на должность председателя Одесской областной государственной администрации в случае отставки Михаила Саакашвили.

Об этом Кононенко сказал в эфире "112 канала".

"Я не планирую подавать документы на конкурс", - сказал он.

При этом Кононенко отметил, что выступает за то, чтобы Саакашвили остался на посту губернатора и завершил начатые им реформы.

Как известно, в понедельник глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что подает в отставку.

В Администрации президента обсуждают несколько кандидатур на должность губернатора Одесской области.

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