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Адмінреформа на Донеччині: у Слов'янському районі скандали до виборів у громадах

Субота, 3 грудня 2016, 12:54

У Донецькій області на вибори у Миколаївській громаді в рамках адмінреформи не можуть сформувати дільничні виборчі комісії.

Про це повідомляє "Громадське ТБ Донбасу".

В "Опозиційному блоці" заявляють, що влада готує зрив виборів, у свою чергу представник партії "Наш край" Вікторія Набокова вважає, що все, що відбувається не призведе до зриву. 

Раніше керівник облорганізації партії "Наш край" Сергій Третьяков заявив, що відбулося рейдерське захоплення ТВК. На його думку, Роман Зенов від "Опозиційного блоку", який заявляє, що є новопризначеним головою комісії, незаконно намагається створити дільничні комісії.

При цьому "ОБ" заявляють, що в ніч на 2 грудня у приміщенні Слов'янської районної виборчої комісії було скоєно замах на життя Зенова. 

1 грудня Зенов прийняв рішення вскрити болгаркою сейфи у ТВК, в яких зберігаються документи для подальшої роботи цієї комісії.

Як відомо, в рамках адмінреформи до кінця 2016 року будуть проведені вибори у Соледарській, Миколаївській та Ільїновській громадах. До виборів у громадах Донецької області створено 78 округів.  

ТВК визначили межі одномандатних виборчих округів Донецької області, вибори в яких відбудуться 18 грудня.

Вперше у виборах візьмуть участь не лише мешканці міста Миколаївка, але і 10 навколишніх сіл Слов'янського району, які увійшли до складу об'єднаної територіальної громади відповідно до закону про добровільне об'єднання громад.

"Новости Донбасса"

Теми: вибориДонбас
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