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В ОБСЄ розповіли, як бойовики заважають моніторити розведення сил біля Станиці

Неділя, 4 грудня 2016, 14:09
В ОБСЄ розповіли, як бойовики заважають моніторити розведення сил біля Станиці

Бойовики перешкоджають спостережній місії ОБСЄ здійснювати моніторинг  процесу розведення сил і засобів на ділянках розведення в районі н.п. Станиця Луганська. 

Про це йдеться у звіті місії. 

"У ніч на 1 грудня камера СММ, встановлена поблизу ділянки розведення сил і засобів у районі смт Станиця Луганська зафіксувала застосування мінометів, піддульних гранатометів і стрілецької зброї. О 22:14 камера зафіксувала вибух, оцінений як розрив мінометної міни, поблизу місцевості, яка відповідає місцезнаходженню позиції "ЛНР" на мості південніше ріки (у межах ділянки розведення сил і засобів). Вибух, що пролунав о 23:27, був оцінений як розрив мінометної міни поблизу місцевості, яка відповідає місцезнаходженню позиції "ЛНР" (за межами ділянки розведення сил і засобів)", - повідомили у місії.

Ще два вибухи були зафіксовані о 00:30 та о 00:37 поблизу місцевості, яка відповідає місцезнаходженню передової позиції Збройних сил України (ЗСУ) неподалік від зруйнованої частини моста (у межах ділянки розведення сил і засобів).

О 00:40 камера зафіксувала спалах, за оцінками, внаслідок вибуху невизначеного походження (поза полем зору камери), у районі, що відповідає місцезнаходженню передової позиції ЗСУ в межах ділянки розведення сил і засобів.

"У ніч на 1 грудня спостереження за допомогою камери СММ у Станиці Луганській неодноразово обмежувалося через те, що на об’єктив камери наводили промінь прожектора з району приблизно за 1,4 км на південь (за оцінками, з позиції "ЛНР")", - заявили у місії ОБСЄ.

Повідомляється, що промінь прожектора наводили на камеру у шести окремих випадках (тривалістю по 10–15 хвилин) у період з опівночі до сходу сонця.

Місія також продовжує здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Комплексом заходів та меморандумом.

Українська правда 

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Теми: ДонбасОБСЄ
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