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Керрі порадив Трампу обговорювати з Держдепом дзвінки за кордон

Понеділок, 5 грудня 2016, 04:32

Перехідний команді обраного президента США Дональда Трампа не зайве було б звертатися до Держдепартаменту, перш ніж розмовляти по телефону з закордонними лідерами.

Про це завив держсекретар США Джон Керрі в неділю, 4 грудня, передає "Укрінформ".

"З нами не зв'язувалися ні перед однією з таких бесід. Я вважаю, що рекомендації експертів про поточний статус потенційної проблеми могли б бути дуже цінними. Користуватися цими порадами чи ні - це вже інше питання, але абсолютно очевидно, що цього не відбувається", - сказав він.

2 грудня Дональд Трамп поговорив з главою Тайваню Цай Інвень по телефону, порушивши тим самим обмеження на прямі дипломатичні контакти з Тайванем.

Після цієї бесіди Пекін висловив Вашингтону офіційний протест.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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