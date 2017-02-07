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Єврокомісар Ган: Підстав для зняття санкцій з РФ немає

Вівторок, 7 лютого 2017, 01:14
Єврокомісар Ган: Підстав для зняття санкцій з РФ немає

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан заявив, що підстав для скасування санкцій проти Росії поки немає.

Про це він сказав після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого в Брюсселі в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Санкції були введені через порушення міжнародного законодавства, а ситуація не змінилася", - зазначив Ган.

За словами Гана, майбутнє санкцій проти Росії пов'язано з виконанням Мінських домовленостей, чого поки немає.

"Я не бачу ніяких підстав для скасування санкцій", - підкреслив єврокомісар.

5 лютого видання Bloomberg повідомило, що в березні 2017 року Європейський союз планує продовжити персональні санкції щодо понад 100 громадян Росії і України, які звинувачуються в дестабілізації ситуації в Україні.

Теми: санкціїРосія
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