Радецький каже, що НАЗК "в ручному режимі" перевіряє декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції попри перешкоди проводить повну перевірку електронних декларацій 83 топ-посадовців.

Про це заявив 5 квітня заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

Він підтвердив, що труднощі та перешкоди в перевірках е-декларацій існують.

"Проте, ніхто руки не опускає, намагаємося прорватися через ці штучні перешкоди і рухатися далі. Сьогодні фактично в бойових умовах Департаментом фінансового контролю та моніторингу способу життя проводяться, прикро, що в "ручному режимі", 83 повних перевірки декларацій, в тому числі вищих посадових осіб держави", – наголошує член НАЗК.

Радецький зазначає, що з початку року проведено близько 3 тисяч перевірок декларацій в межах спеціальної перевірки кандидатів, що претендують на зайняття посад пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

"Кожного тижня розпочинається від 200 до 300 таких перевірок. До Національного антикорупційного бюро України передано 10 матеріалів. Складено та направлено до суду 25 протоколів про адміністративне правопорушення", – зазначає також член НАЗК.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції визнало збій в роботі реєстру поважною причиною несвоєчасне подання декларації чиновниками.

Як відомо, кінцевий термін подачі електронних декларацій спливав 1 квітня, однак кілька днів до цього реєстр працював зі значними перебоями.

29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів Національного агентства з питань запобігання корупції подати у відставку через неполадки із системою подачі електронних декларацій.

У свою чергу голова НАЗК Наталія Корчак у відповідь на ці заклики заявила, що не збирається йти у відставку.

Також Корчак заявила, що агентство має намір подати в суд на державне підприємство "Українські спеціальні системи" за неякісне виконання обов'язків системного адміністратора системи електронних декларацій.

5 квітня на засіданні Верховної Ради народні депутати мають намір заслухати звіт глави НАЗК.

Українська правда