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Антикорупційний комітет викликає "на килим" Корчак

Середа, 5 квітня 2017, 18:11

Антикорупційний комітет Ради 21 квітня має намір заслухати звіт про роботу Національного агентства з запобіганню корупції та розглянути зміни в антикорупційне законодавство в частині, що стосується Агентства.

Таке рішення ухвалили на засіданні в середу в Києві члени комітету, передає Інтерфакс-Україна.

"Частина роботи з електронного декларування зроблена, але зроблена халтурно. Сайт постійно не працює", - сказав Соболєв журналістам після засідання комітету.

За його словами, НАЗК зовсім не займається перевіркою е-декларацій. "Вони досі не провели ефективної перевірки ні декларації президента, який не вніс у минулому році в декларацію свою іспанську віллу, ні декларації інших чиновників", - нагадав керівник комітету.

При цьому Соболєв переконаний, що керівник НАЗК Наталія Корчак повинна чітко сказати, "хто ще їй заважає".

"Я знаю, що є величезний саботаж не тільки в агентстві, але і навкола агентства, оскільки дуже багато вищих посадових осіб, які не хочуть прозорості своїх доходів. І тут нам треба розкривати цей саботаж, щоб мати можливість його долати", - сказав він.

Керівник комітету вважає, що Верховна Рада повинна проаналізувати досвід агентства "та прийняти рішення, щоб обрати нове керівництво більш сильним, більш ефективним, що і забезпечить результат".

"У нинішніх умовах це буде дуже складно, оскільки лідери держави намагаються, щоб ніхто їх не перевіряв, і вони будуть всіляко блокувати призначення сильного керівника Агентства з запобіганню корупції... це буде велика битва, до якої треба добре підготуватися, щоб виграти, щоб всі декларації вищих посадових осіб миттєво перевірялися і ті, хто обманув, або не може пояснити свої доходи, відповідали за законом", - зазначив Соболєв.

Як відомо, Міністерство юстиції запропонує Раді заборонити керівництву Нацагентства із запобіганню корупції нараховувати собі премії понад 50% від зарплати.

5 квітня голова НАПК Корчак, відповідаючи у Раді на запитання депутатів, заявила, що дійсно виписувала собі в серпні, жовтні, листопаді 2016 року премії по 200 тисяч "за роботу".

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаНАЗК
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