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В Криму двох звинувачених у "справі 26 лютого" перевели під домашній арешт

П'ятниця, 7 квітня 2017, 02:22

Алі Асанова та Мустафу Дегерменджі, яких  два роки протиправно тримали в СІЗО за участь у мітингу на підтримку України напередодні захоплення Криму Росією, переведено під домашній арешт.

Про це розповів адвокат  Асанова Едем Смедляєв, пише DW.com.

За його словами, на засіданні сторона захисту подала клопотання про пом'якшення запобіжного заходу для обвинувачених, які два роки перебували під тимчасовим арештом. Прокурор погодився з аргументами адвокатів.

"Суддя майже п'ять годин перебував у кімнаті для нарад. Після цього він оголосив, що змінює запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт", - уточнив захисник Асанова.

За словами адвоката, домашній арешт передбачає, що обвинувачені носитимуть спеціальні браслети.

Адвокат зазначив, що для нього рішення суду стало "несподіванкою".

"Протягом двох років захисники неодноразово подавали клопотання про зміну запобіжного заходу, але нас не чули. Думаю, сьогоднішнє рішення - це хороший сигнал. Можливо, влада якось змінить ставлення до кримських татар", - припускає Смедляєв.

Як повідомлялося, процес стосовно Алі Асанова та Мустафи Дегерменджі російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого". За цими ж звинуваченнями окупаційна влада Криму понад 2 роки утримує в СІЗО заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоза.

23 березня "Верховний суд" анексованого Криму продовжив арешт Чийгозу до 8 липня.

5 квітня підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" залишив без задоволення апеляційну скаргу Чийгоза на продовження арешту, залишивши його під вартою.

Теми: Кримкримські татариМеджлісокупація
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