У Асада заявили, що удар США обслуговує інтереси ІДІЛ

Губернатор міста Хомс заявив, що ракетний удар США по сирійських військових позиціях обслуговує інтереси "озброєних терористичних угруповань" та ІДІЛ.

Про це повідомляє Reuters.

"Cирійське керівництво і сирійська політика не зміниться", - заявив губернатор Талал Баразі.

"Цей удар не був першим і я не вірю, що він буде останнім", - дадав він.

Як повідомлялося, збройні сили США випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі військ Асада в Хомсі у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Збройні сили США попередили російську сторону про ракетний удар і не зачепили ті частини бази, де, як передбачалося, перебувають російські сили.

За його словами речника Пентагону Джеффа Девіса ракети влучили у літаки, ангари, паливні і логістичні склади, сховища зброї, системи ППО і радари.