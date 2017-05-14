Пленок Онищенко не слышал, советую показать доказательства – Порошенко

Президент Петр Порошенко считает, что если депутат Александр Онищенко имеет компрометирующие записи, он должен предоставить их следствию и суду.

Во время итоговой пресс-конференции в воскресенье, 14 мая, у главы государства спросили, что он думает о пленках Онищенко и слышал ли он их.

"Нет, не слышал и не собираюсь слышать", – ответил Порошенко.

Президент отметил, что "Онищенко обоснованно подозревается в преступлениях, доказательства по которым были переданы в Верховную Раду во время голосования о снятии депутатской неприкосновенности", – и Верховная Рада эту неприкосновенность сняла.

"Если есть что-либо сообщить у господина Онищенко, он должен был прийти к следственным органам, прийти в суд – дать объяснения и в суде защищаться. Если он имеет что-то дополнительно передать следственным органам, как он говорил – в НАБУ, в прокуратуру, американцам или кого-либо иному, – я считаю, что это абсолютно правильный путь. Одновременно с тем, что дать пояснения по своим преступлениям, передать все, что угодно, что он имеет", – сказал президент.

"Если же эти тезисы выстраиваются, используя друзей, чтобы построить политическую защиту, получить политическое убежище – я считаю, что ничего общего с расследованием, установлением истины и привлечением к ответственности это не имеет", – заявил он.

"Тем более, что, по информации украинских спецслужб и показаний по уголовным делам, российские паспорта всем не дают. Поэтому я советую посоветовать его друзьям приехать в Украину, дать соответствующие показания, доказательства, и таким образом содействовать привлечению всех к ответственности: кто давал, кому давал, за что давал, что просили, какие областные советы, какие народные депутаты, какие политические силы, что там они голосовали", – добавил Порошенко.

Он убежден, что это будет интересно Национальному антикоррупционному бюро.

"Если журналисты в этом ему будут помогать – я это буду только приветствовать", – добавил Порошенко.

Как известно, в декабре 2016 года Онищенко заявлял, что имеет компромат на президента Петра Порошенко и якобы передал его спецслужбам США 29 ноября. По информации УП, речь шла о скрытых записях, сделанных нардепом.

В частности, Онищенко обвинял Администрацию президента в скупке голосов в Верховной Раде через него и нескольких других депутатов. Якобы сам Онищенко давал деньги Давиду Жвании за место в парламенте.

Страна.ua обнародовала три части "пленок Онищенко": 6 декабря 2016 года – с якобы нардепом Олесем Довгим, 9 февраля и 21 апреля 2017 года – с якобы Николаем Мартыненко.

На первой части записей Онищенко заявлял, что Порошенко задолжал ему 50 миллионов долларов. А Довгий 6 сентября 2016 года якобы предлагал сделку по уголовному преследованию Онищенко, который не хотел объявления в международный розыск.

Довгий подтверждал, что говорил с Онищенко, хотя уверял, что записи не слушал.

В дальнейших записях якобы Мартыненко также говорил с Онищенко о его судьбе: условиях снятия обвинений, освобождении людей Онищенко и уплате денег в госбюджет.

Мартыненко подтверждал встречу с Онищенко в Испании в прошлом году.

Руководители НАБУ и САП в феврале заявляли, что Онищенко не предоставил следствию фактической информации о якобы коррупции президента.

В апреле Артем Сытник заявлял, что обнародованные аудиозаписи Онищенко были сделаны уже после основных арестов по "газовому делу" против нардепа.

Как известно, Онищенко подозревают в организации коррупционной схемы по перепродаже газа. Он сбежал из Украины в прошлом году.

30 марта мать Александра Онищенко Инессу Кадырову задержали в Испании по запросу НАБУ, но потом отпустили.

Николая Мартыненко задержали в Украине за подозрением в хищениях, как и Романа Насирова, которого обвиняют в предоставлении безосновательной отсрочки на уплату ренты в пользу компаний Онищенко.

Алена Рощенко, УП, дополнено

