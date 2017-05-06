Поліція Луганщини переходить на посилений режим роботи на свята

Для безпеки громадян на святкові та вихідні дні поліція Луганської області буде працювати в посиленому режимі.

Про це повідомила речник поліції Луганської області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

"Більше тисячі співробітників поліції будуть нести службу у посиленому варіанті задля охорони прав і свобод громадян, забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях міст та районів області, протидії будь-яких проявів злочинності і тероризму", - йдеться в повідомленні.

За словами Погукай, максимальну увагу правоохоронці приділятимуть безпеці громадян і забезпечення порядку в місцях проведення святкових заходів.

Також буде посилено контроль на блокпостах, автодорогах, залізничних вокзалах і автостанціях.