У Міноборони назвали вибухи в ОРДО черговою провокацією

У Міністерстві оборони вважають вибухи на дорозі до Савур-Могили в ОРДО, про які 8 травня повідомляли бойовики, лише провокацію напередодні Дня перемоги.

Про це заявив у коментарі "Донбас.Реалії" речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Вибух прогримів, за оперативними даними, за деякий час перед приїздом, власне, журналістів. Якраз їм і показали якусь вирву свіжу… що начебто це може бути українська ДРГ. Але жодного свідка, жодного свідчення цьому немає, тому ми вважаємо це яскравою провокацію напередодні такого свята", – сказав він.

За словами речника АТО, це "багатоходівка", яку розпочав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, звинувативши Україну на офіційному рівні в недотриманні мінських домовленостей.

Як повідомляли раніше росЗМІ, два вибухи сталися на дорозі до меморіального комплексу "Савур-Могила" в ОРДО незадовго до проїзду кортежу глави донецьких бойовиків Олександра Захарченка. Ватажок терористів звинуватив в організації вибухів Україну.

Також у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Київ саботує виконання мінських домовленостей.