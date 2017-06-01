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Білий дім не відповідатиме на питання про розслідування зв'язків Трампа з РФ

Четвер, 1 червня 2017, 01:57

Адміністрація президента США більше не буде відповідати на питання ЗМІ про хід розслідування щодо зв'язків виборчого штабу Дональда Трампа з Росією.

Про це в середу заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу, передає "Голос Америки".

За словами Спайсера, тепер питання на цю тему слід адресувати особистому юристу Трампа.

"Ми фокусуємо нашу увагу на порядку денному президента, тож відтепер усі питання по даній темі будуть спрямовуватись до зовнішнього консультанта, Марка Касовіца" - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп найняв приватного адвоката Марка Касовіца, який буде захищати його в ході розслідування про зв'язки передвиборної кампанії з Росією в 2016 році.

Теми: СШАТрамп
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