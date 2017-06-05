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До будинку адвоката Семедляєва хотіли вдертися, щоб зробити фото - дружина

Понеділок, 5 червня 2017, 19:48

У анексованому Криму представники російської податкової служби прийшли до будинку адвоката Едема Семедляєва, щоб зробити фотографії.

Про це у коментарі "Крим. Реалії"повідомила дружина адвоката Ельвіна Семедляєва.

За її словами, у представників податкової служби були дані, що за адресою проживання сім'ї адвоката розташований готель.

"Прийшли за дорученням начальника податкової служби, щоб оглянути касові апарати. Прийшли дивитися якийсь приватний готель, якого немає. Точної адреси у них не було. Хотіли пофотографувати будинок. Я їм не дозволила. Попросила вийти з двору і сказала, якщо вони збираються щось фотографувати, то нехай складають протокол і надають постанову. Вони сказали, що у них немає жодної ухвали, а лише доручення начальника. На дорученні не було ніякої дати, незрозуміла адреса", – розповіла Семедляева.

Вона зазначила, що податківці продовжували наполягати, хотіли зайти в будинок і погрожували поліцією, але потім "підійшов адвокат, їм все пояснив і вони розійшлися".

Раніше стало відомо, що до помешкання Едема Семедляєва намагаються проникнути невідомі люди, які називають себе представниками податкової.

Семедляєв є одним з адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах, зокрема бере участь у захисті обвинувачених по "справі 26 лютого". 

Теми: КримРосіяанексія
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