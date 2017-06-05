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В дом адвоката Семедляева хотели ворваться, чтобы сделать фото - жена

Понедельник, 5 июня 2017, 19:48

В аннексированном Крыму представители российской налоговой службы пришли в дом к адвокату Эдему Семедляеву, чтобы сделать фотографии.

Об этом в комментарии "Крым. Реалии" сообщила жена адвоката Эльвина Семедляева.

По ее словам, у представителей налоговой службы были данные, что по адресу проживания семьи адвоката расположен отель.

"Пришли по поручению начальника налоговой службы, чтобы осмотреть кассовые аппараты. Пришли смотреть какой-то частный отель, которого нет. Точного адреса у них не было. Хотели пофотографировать дом. Я им не позволила. Попросила выйти со двора и сказала, что если они собираются что-то фотографировать - пусть составляют протокол и предоставляют постановление. Они сказали, что у них нет ни одного решения, а лишь поручение начальника. На поручении не было никакой даты, непонятная адрес", - рассказала Семедляева.

Она отметила, что налоговики продолжали настаивать, хотели зайти в дом и угрожали полицией, но потом "подошел адвокат, им все объяснил и они разошлись".

Ранее стало известно, что в дом Эдема Семедляева пытаются проникнуть неизвестные люди, которые называют  себя представителями налоговой службы.

Семедляев является одним из адвокатов, специализирующихся на политических делах, в том числе участвует в защите обвиняемых по "делу 26 февраля".

Темы: КрымРосcияаннексия
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