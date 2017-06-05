Журналісти, що повідомили про справу ГПУ проти "Батьківщини": Наш сайт "ліг"

Після публікації новини щодо рішення суду, який зобов'язав ГПУ відкрити кримінальне проти ВО "Батьківщина", сайт видання Bihus.info "ліг".

Про це йдеться у повідомленні видання у Твіттері.

Зокрема, новина про згадане зобов'язання ГПУ, не відкривається:

Такий вигляд має сторінка на ресурсі Bihus.info за посиланням про рішення суду щодо кримінального провадження проти "Батьківщини".

Інші сторінки на сайті Bihus.info, датовані 1 червня і раніше, доступні для перегляду.