Журналісти, що повідомили про справу ГПУ проти "Батьківщини": Наш сайт "ліг"
Понеділок, 5 червня 2017, 21:31
Після публікації новини щодо рішення суду, який зобов'язав ГПУ відкрити кримінальне проти ВО "Батьківщина", сайт видання Bihus.info "ліг".
Про це йдеться у повідомленні видання у Твіттері.
Після новини про справу ГПУ проти @Batkivshchyna наш сайт "ліг". Залишилось прибрати з@ukrpravda_news @24tvua @rbcua @LIGAnet та всіх інших.— Bihus.info (@bihusinfo) June 5, 2017
Зокрема, новина про згадане зобов'язання ГПУ, не відкривається:
Інші сторінки на сайті Bihus.info, датовані 1 червня і раніше, доступні для перегляду.