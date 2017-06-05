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Журналісти, що повідомили про справу ГПУ проти "Батьківщини": Наш сайт "ліг"

Понеділок, 5 червня 2017, 21:31

Після публікації новини щодо рішення суду, який зобов'язав ГПУ відкрити кримінальне проти ВО "Батьківщина", сайт видання Bihus.info "ліг". 

Про це йдеться у повідомленні видання у Твіттері. 

Зокрема, новина про згадане зобов'язання ГПУ, не відкривається: 

 
Такий вигляд має сторінка на ресурсі Bihus.info за посиланням про рішення суду щодо кримінального провадження проти "Батьківщини". 

Інші сторінки на сайті Bihus.info, датовані 1 червня і раніше, доступні для перегляду. 

Теми: ЗМІГенпрокуратураБатьківщина
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