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Журналисты, сообщившие о деле ГПУ против "Батькивщины": Наш сайт "лег"

Понедельник, 5 июня 2017, 21:31

После публикации новости о решении суда, который обязал ГПУ начать уголовное производство против ВО "Батькивщина", сайт издания Bihus.info "лег".

Об этом говорится в сообщении издания в Твиттере.

В частности, новость на сайте Bihus.info об упомянутом решении суда, не открывается:

 
Так выглядит страница на ресурсе Bihus.info по ссылке о решении суда по уголовному производству против "Батькивщины".

Другие страницы на сайте Bihus.info, датированные 1 июня и более ранними датами, доступны для просмотра.

Темы: СМИГенпрокуратураБатькивщина
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