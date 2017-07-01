Екс-начальника міліції засудили за знесення наметів Євромайдану у Чернігові

Апеляційний суд Чернігівської області визнав екс-заступника начальника чернігівської та одеської поліції Едуарда Гребенюка винним у зловживанні владою і незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.

Як повідомляє "Думская", екс-міліціонера, люстрованого наприкінці 2014 року, засудили до 3 років позбавлення волі зі штрафом у сумі 8500 грн, але звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Гребенюку інкримінували організацію знесення наметового містечка чернігівського Євромайдану 25 листопада 2013 року - саме Гребенюк віддав наказ на демонтаж.

Як зазначив екс-радник голови ГУНП України в Одеській області Владислав Сердюк, чернігівський суд "створив прецедент, який може мати наслідки і для справи по розгін одеського Євромайдану", який того ж дня розігнали міліціонери та комунальники.