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Найголовніше за день

Четвер, 13 липня 2017, 21:56

Добірка найважливіших новин за 13 липня на Українській правді.

Про Добкіна. Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.

Після цього, Генеральний прокурор Юрій Луценко викликав Добкіна до ГПУ. Сам Добкін стверджує, що у п'ятницю, 14 липня, прийде до ГПУ на виклик генерального прокурора.

Про пенсійну реформу. Рада в першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи.

Про Конституційний суд. Верховна Рада прийняла в цілому нову редакцію закону про Конституційний суд України.

Про антикорупційний суд. Європейський Союз більше не наполягає на створенні окремого антикорупційного суду в Україні, а згоден на створення антикорупційної палати в рамках чинної судової системи.

Про саміт Україна-ЄС. Лідери Європейського союзу та України уникнули відповіді на запитання про підсумкову заяву саміту Україна-ЄС під час прес-конференції за підсумками зустрічі.

Про НАБУ. Верховна Рада не змогла затвердити кандидатуру незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро.

Про транш від ЄС. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляє, що Україна може отримати третій транш макрофінансової допомоги ЄС в 600 мільйонів євро у грудні при виконанні умов до середини листопада.

Про санкції проти РФ. Члени Демократичної партії внесли в Палату представників конгресу США законопроект про нові санкції проти Росії і Ірану.

Про Сенцова. Президент Європейської ради Дональд Туск привітав із днем народження українського режисера Олега Сенцова і закликав Росію його звільнити.

Теми: ЗМІ
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