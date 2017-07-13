Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 13 липня на Українській правді.

Про Добкіна. Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна, якого підозрюють в аферах із землею.

Після цього, Генеральний прокурор Юрій Луценко викликав Добкіна до ГПУ. Сам Добкін стверджує, що у п'ятницю, 14 липня, прийде до ГПУ на виклик генерального прокурора.

Про пенсійну реформу. Рада в першому читанні підтримала законопроект №6614, який входить до пакету пенсійної реформи.

Про Конституційний суд. Верховна Рада прийняла в цілому нову редакцію закону про Конституційний суд України.

Про антикорупційний суд. Європейський Союз більше не наполягає на створенні окремого антикорупційного суду в Україні, а згоден на створення антикорупційної палати в рамках чинної судової системи.

Про саміт Україна-ЄС. Лідери Європейського союзу та України уникнули відповіді на запитання про підсумкову заяву саміту Україна-ЄС під час прес-конференції за підсумками зустрічі.

Про НАБУ. Верховна Рада не змогла затвердити кандидатуру незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро.

Про транш від ЄС. Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявляє, що Україна може отримати третій транш макрофінансової допомоги ЄС в 600 мільйонів євро у грудні при виконанні умов до середини листопада.

Про санкції проти РФ. Члени Демократичної партії внесли в Палату представників конгресу США законопроект про нові санкції проти Росії і Ірану.

Про Сенцова. Президент Європейської ради Дональд Туск привітав із днем народження українського режисера Олега Сенцова і закликав Росію його звільнити.